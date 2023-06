5 cocktail facili e veloci per accompagnare le cene estive

È arrivata l’estate ma le vacanze sono ancora un miraggio. Perché non passare una bella serata in amicizia preparando qualche gustosissimo cocktail da accompagnare alle vostre cene estive?

Potremmo passare una giornata intera ad elencarli tutti, ma faremo una lista con i cinque cocktail più veloci e gustosi da poter preparare in maniera semplice.

Dietro ad ogni ricetta c’è la storia di un persona o di un barman che ha dedicato la sua vita alla professione appresso al bancone. Vediamo qualche cenno storico per capire da chi e dove sono nati questi cocktail. Ebbene, risalirebbero a 5000 anni fa in Mesopotamia. Ma a quanto pare anche gli Etruschi non li disdegnavano.

E la parola cocktail da dove deriva? Nel 1840 durante la guerra di Secessione la vivandiera Betsy Floyagan serviva ai soldati americani una bevanda miscelando alcuni distillati e quindi gli stessi vedendo questo bicchiere colorato gli diedero il nome che conosciamo oggi. Da qui si parte con una lunga storia che arriva fino ai giorni nostri passando per i cinque continenti.

Cinque cocktail da inserire nella vostra drink list

Di seguito inseriremo le ricette e i dosaggi per poter assaporare un drink fresco e gustoso per aiutarci a combattere le torride giornate estive. Si tratta di miscele dove é possibile usare il ghiaccio e non, usare frutta fresca e verdura ma anche semplici succhi di frutta che potrai trovare in qualsiasi negozio.

Munitevi di ciò che vi occorre per riuscire a preparare un ottimo cocktail: frullatore, pestello, shaker e ghiaccio. Munitevi di una decina di bustine di ghiaccio e mettetele a congelare per sei/sette ore, dopodiché sarete pronti per iniziare.

Spritz

Lo Spritz é un long drink a base di vino bianco con aggiunta di prosecco, un bitter amaricante e seltz. Nasce tra Padova e Venezia subito dopo la prima guerra mondiale, quando le case di liquori Barbieri e Pilla inventarono l’Aperol e il Select. Il più amato è l’Aperol spritz ma è molto diffusa la variante con il Campari.

Ricetta per un bicchiere:

6cl Aperol

9cl di prosecco

Splash di soda

Ghiaccio

Mezza fettina d’arancia

Si usa un bicchiere da vino immerso di ghiaccio.

Bellini

Il Bellini è ideale per l’estate, fa parte della famiglia degli sparkling cocktail, cioè a base di frutta fresca e prosecco. Inventato nel 1948 dal capo barista dell’Harrys Bar di Venezia, Giuseppe Cipriani, che dedicò il cocktail al pittore veneziano, il quale in un suo dipinto riproduceva il colore rosato della toga di un angelo raffigurato.

Ricetta per un bicchiere:

5cl nettare di pesca

10cl champagne/spumante/prosecco

Lavate, sbucciate e frullate la pesca. Se non avete il frullatore potete schiacciarle usando un colino. Mettete a raffreddare un bicchiere nel freezer, solitamente usiamo un flute. Infine versiamo la polpa di pesca e misceliamo con lo spumante, prosecco o champagne. Guarniamo con una fetta di pesca. Possiamo avere delle varianti come Rossini o Mimosa (sostituendo le pesche con le fragole o con le arance).

Mojito

Lo possiamo definire uno dei cocktail più famosi al mondo, nato a Cuba intorno all’800 con la scoperta del Rum. È fatto con ingredienti semplici da reperire come la menta.

Ricetta per un bicchiere:

5cl Rum chiaro

2cl succo di lime

14 foglioline di menta

Ghiaccio tritato

Soda

Preparazione: in un bicchiere tumbler mettete due cucchiai di zucchero di canna bianco e mezzo lime spremuto, mescolate, aggiungete rum e menta. Mescolate delicatamente e infine riempite il bicchiere di ghiaccio e soda mettendo un ramoscello di menta per guarnire.

Caipirinha

La caipirinha è un noto cocktail brasiliano preparato con lime, chaçaca, zucchero di canna e ghiaccio. È un drink fresco, alcolico e dolce.

Ricetta per un bicchiere:

6cl di cachaça

1/2 lime tagliato a pezzetti

2 cucchiai di zucchero di canna bianco

Ghiaccio tritato

Preparazione: in un bicchiere tumbler basso mettete il lime a pezzetti aggiungete due cucchiai di zucchero di canna bianco e pestate. Infine, aggiungete ghiaccio e cachaça e mescolate delicatamente, aggiungete una fetta di lime per guarnire.

Pina colada

Il Pina colada è il cocktail ufficiale di Porto Rico nato nel 1954 presso il bar Beachcombe dell’Hilton Caribe di San Juan. È dolce ed è a base di Rum bianco, latte o crema di cocco e succo d’ananas.

Ricetta per un bicchiere:

5 cl Rum chiaro

5 cl succo di ananas

3 cl crema di cocco

Preparazione: in un blender frullare gli ingredienti e versare in un bicchiere con una fettina di ananas per guarnire.