Cocktail delle feste: con due ingredienti pronto il tocco di classe per stupire i tuoi ospiti | Pronto in 3 minuti

Il Natale (e non solo) sarà chic e super glam con questo delizioso cocktail: perfetto per qualsiasi occasione, stupirai tutti i tuoi ospiti.

Quando il Natale si avvicina, si tende a pensare subito a cosa si mangerà. Ma questa non è di certo una colpa. Noi italiani, infatti, abbiamo un rapporto davvero unico e speciale col cibo, motivo per cui ogni occasione è buona per mettersi ai fornelli. E cosa c’è di meglio della Vigilia e del pranzo di Natale (e perché no, anche quello di Santo Stefano) per sperimentare in cucina alla scoperta di sapori e colori nuovi che sappiano fondere alla perfezione insieme tradizione e innovazione?

Tuttavia, per quanto possa apparire un aspetto assolutamente secondario, anche i cocktail vogliono la loro parte. È indubbio, infatti, che il giusto cocktail possa dare una marcia in più arricchendo la cena non poco. Non solo, infatti, sono buoni da sorseggiare, ma sono anche belli da vedere perché molti sono estremamente scenografici e rievocano bene lo spirito del Natale che è festa, gioia e soprattutto convivialità.

Se hai già pensato al menù natalizio dall’antipasto al dolce, ma non hai idee per un bel cocktail di accompagnamento, non ti preoccupare. Ti bastano due ingredienti e 3 minuti per stupire i tuoi ospiti a cena con un tocco di classe super raffinato. Non ci resta adesso che scoprire insieme la ricetta di questo fantastico cocktail!

Il cocktail di Natale lo prepari in soli 3 minuti: è buonissimo!

A volte tutto quello che serve è giocare con la fantasia e lasciare che il proprio estro creativo sia libero di agire e muoversi come meglio crede. In altre parole, per realizzare un cocktail natalizio di tutto rispetto, basta davvero poco. Perché, infatti, servire il classico flûte di champagne o prosecco, quando puoi arricchirlo con del ghiaccio aromatizzato?

Sì, hai capito bene. Tutto quello che ti serve per rendere speciali i tuoi bicchieri è realizzare dei cubi di ghiaccio che si sposano perfettamente con lo champagne o qualsiasi altro cocktail natalizio. Puoi utilizzare mirtilli rossi e rosmarino insieme oppure pupi sostituirli con semi di melograno, lamponi, menta o lime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brittany | Home Decor & Style (@fivefootfeminine)

Una volta scelti gli ingredienti, tutto quello che devi fare è posizionare un po’ di mirtilli rossi e rosmarino negli stampini per il ghiaccio, copri con l’acqua e poi metti in freezer. Una volta congelati, posiziona tre cubetti di ghiaccio nel flûte, aggiungi il prosecco e il cocktail di Natale è pronto!