Clementino nei guai, patente ritirata al rapper: cos’è successo

Guai al volante per il rapper Clementino, patente ritirata: secondo quanto emerso, l’artista sarebbe stato sorpreso alla guida di un veicolo che non avrebbe dovuto guidare e per questo sarebbe scattato il provvedimento…

Patente ritirata a Clementino: disavventura per il rapper

Il rapper napoletano Clementino, all’anagrafe Clemente Maccaro, sarebbe stato protagonista di una “disavventura” a Ischia. L’artista si sarebbe visto ritirare la patente di guida martedì sera, in costanza della sua presenza nell’isola in qualità di ospite di una manifestazione cinematografica.

Al termine di un live in un locale, secondo quanto riportato dall’Ansa, si sarebbe messo al volante di un veicolo da noleggio con conducente (Ncc) di una ditta di autotrasporti del posto.

Cos’è successo a Clementino a Ischia: la polizia lo ferma e…

Stando alla ricostruzione dei fatti riferita dall’agenzia di stampa, il rapper sarebbe stato fermato a un posto di blocco della polizia e avrebbe esibito i documenti richiesti dagli agenti, ma la sua patente non sarebbe risultata valida per la guida di mezzi come quello temporaneamente in uso per raggiungere l’hotel con alcuni amici. Il bilancio della serata? Patente ritirata e rientro in taxi…