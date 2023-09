Claudia Ruggeri, pronta per una nuova sfida: ma non riguarda la tv

Claudia Ruggieri ha fatto un importante annuncio ai suoi fan: la miss di Avanti un altro ha deciso di iniziare un importante percorso.

Claudia Ruggieri è pronta per la sua nuova sfida che non ha nulla a che vedere con la televisione. La cognata si Sonia Bruganelli e “miss” di Avanti un altro ha deciso di iniziare un interessante percorso e, a quanto, pare non si tirerà indietro. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social, spiegando che è pronta a farlo: aveva da poco raggiunto un traguardo e si è subito voluta rimettere alla prova. Da parte dei numerosissimi follower sono piovuti commenti di incoraggiamento e congratulazioni.

Claudia Ruggieri è pronta a farlo: l’annuncio ai fan

Claudia Ruggieri ha annunciato ai suoi follower che tornerà a studiare. La miss di Avanti un altro quest’estate si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche, scrivendo una tesi sul bullismo e adesso ha deciso di proseguire gli studi con la specializzazione. Un annuncio che svela tutta la sua voglia di mettersi alla prova e raggiungere gli obbiettivi prefissati con ferma determinazione.

Così ha iniziato il corso di laurea Magistrale e l’ha annunciato sui social, condividendo le immagini dall’università: “Ci siamo, sta per iniziare un nuovo percorso ancora più complesso“, queste le parole di miss Ruggieri. Il volto di Avanti un altro ha detto di non vedere l’ora di tornare a studiare e dialogare con professori e commissioni. Dimostrando così che il percorso di studi l’è molto piaciuto.

Il post di Claudia Ruggieri ha ricevuto il like e i commenti dei suoi tanti followers che le hanno augurato buona fortuna. In molti si sono complimentati per la caparbietà e la volontà di proseguire a studiare nonostante la carriera nel mondo dello spettacolo. Presto, infatti, potremmo rivederla in onda ad Avanti un altro.

Dopo l’ultima puntata, infatti, in molti si erano chiesti se Claudia Ruggieri sarebbe tornata ad Avanti un altro. La miss era stata piuttosto criptica, limitandosi a salutare il pubblico e augurandosi che si fosse divertito. Poi aveva aggiunto: “Probabilmente dovremmo esserci pure l’anno prossimo, non sappiamo, metti che ci succede qualcosa”.

Per ora quel che è certo è che la Ruggieri è pronta a intraprendere questo percorso universitario, così da specializzarsi ulteriormente su temi che le stanno molto a cuore. La cognata di Sonia Bruganelli, ricordiamo che Claudia è la moglie del fratello Marco, è un personaggio molto seguito che piace al pubblico per la sua genuinità e il suo talento. E, di sicuro, non mancherà di ottenere i meritati successi anche in ambito accademico.