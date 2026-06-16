Ciucci e biberon nella lavastoviglie conviene? La risposta non è sì o no, ecco perché

Il primo equivoco da chiarire è che la lavastoviglie lava e igienizza, ma non sterilizza nel senso microbiologico del termine. Un ciclo a 70-75°C riduce la carica batterica a livelli molto bassi, ma non uccide tutte le spore batteriche come farebbe una bollitura prolungata a 100°C.

Questo non significa che la lavastoviglie sia inutile: per un bambino sano e per l’uso quotidiano, un lavaggio a 70°C con un buon detersivo è più che sufficiente a rendere biberon e ciucci igienicamente sicuri. Il problema sorge quando si usa la lavastoviglie come sostituto della sterilizzazione nei primi mesi di vita, quando il sistema immunitario del neonato è ancora immaturo.

In quel periodo, la bollitura o il vapore restano i metodi raccomandati. L’errore più comune è credere che il ciclo intensivo della lavastoviglie equivalga alla sterilizzazione. Non è così: la differenza tra 70°C per un’ora e 100°C per dieci minuti è sostanziale.

I materiali contano: plastica, silicone e la temperatura che li danneggia

La lavastoviglie è aggressiva sui materiali. Il calore prolungato, anche a 70°C, può deformare le plastiche di scarsa qualità e accelerare l’usura delle tettarelle in silicone, rendendole opache e più porose. I detersivi per lavastoviglie, ricchi di agenti alcalini e tensioattivi, possono lasciare residui sulle superfici se il risciacquo non è perfetto, e col tempo opacizzare i biberon in plastica trasparente.

Il silicone, più resistente, può comunque assorbire odori e sapori di detersivo se il ciclo è troppo lungo. La regola d’oro è verificare che il produttore del biberon o del ciuccio indichi esplicitamente “lavabile in lavastoviglie”. Se non c’è scritto, meglio non rischiare. Per i biberon in vetro, invece, la lavastoviglie è più sicura, ma le tettarelle vanno comunque trattate con cura.

Se decidi di usarla, queste regole non si discutono!

Se scegli la lavastoviglie per biberon e ciucci, segui queste regole. Posiziona sempre i biberon nel cestello superiore, dove la temperatura è più bassa e il getto d’acqua meno aggressivo. Smonta ogni componente: bottiglia, ghiera, tettarella, tappo, valvola. Le tettarelle e le parti piccole vanno in un cestello porta-posate a maglie fitte (o in un sacchetto in rete) per evitare che cadano nella vaschetta.

Usa un programma a temperatura non superiore a 70°C, preferibilmente con asciugatura a caldo. Evita detersivi aggressivi, profumati o con sbiancanti: meglio quelli neutri e ipoallergenici. Dopo il lavaggio, lascia asciugare all’aria i componenti, senza chiudere il biberon ancora umido. Una volta al giorno, nei primi mesi, integra con una sterilizzazione a vapore o bollitura. La lavastoviglie è una soluzione pratica, non una bacchetta magica. Usata con criterio, fa risparmiare tempo e fatica. Usata male, rovina i materiali e lascia residui che il bambino non merita. Il buon senso, come sempre, è il miglior ingrediente.