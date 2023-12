Cioccolata calda, ma non la solita: questa è solo per buongustai, tocco di classe

È il comfort food dell’inverno: una cioccolata calda è un piacere irresistibile. Questa ricetta è per farla speciale, con qualcosa in più.

Per una pausa pomeridiana all’insegna del relax e del piacere la cioccolata calda è sicuramente la bevanda indicata. Nelle giornate fredde e piovose non c’è niente di meglio di sorseggiarla magari accompagnata da qualche biscottino.

Si tratta di una vera coccola, buona da bere da soli o in compagnia. Con la panna o senza, il suo aroma avvolgente e la sua consistenza, che deve essere ben liscia e vellutata, la cioccolata calda porta benessere e riscalda.

Sicuramente è una preparazione facile da fare, ma al tempo stesso realizzare una cioccolata calda perfetta è in qualche modo un’arte. Bisogna dosare bene i pochi ingredienti e aver la pazienza di mescolare constantemente finché non si addensa al punto giusto.

Se poi la si vuol rendere speciale, ci vuole certamente un tocco in più, come un’aromatizzazione che la impreziosisce. In questa ricetta vediamo proprio la cioccolata calda aromatizzata alla cannella. Una spezia che si abbina meravigliosamente, è un classico che piace sempre a tutti.

Il profumo di questa spezia unito a quello della cioccolata è un tripudio di bontà e ingoloscisce ancora di più.

La ricetta della cioccolata calda con cannella: ingredienti e preparazione

Per praticità si realizza un preparato che poi può essere usato al momento nella quantità che occorre o conservato per successivi utilizzi. Le dosi di questa ricetta sono per ottenere 400 g di preparato e poi per 2 tazze di cioccolata calda.

Ingredienti

Per il preparato:

70 g di cacao amaro in polvere

100 g di cioccolato fondente 70%

60 g di zucchero di canna

14 g di amido di mais

2 cucchiai di cannella in polvere

Per le tazze di cioccolata calda:

300 ml di latte animale o vegetale

80 g di preparato per cioccolata

Per completare:

Panna montata q.b.

Preparazione