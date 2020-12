5 prodotti beauty coreani ideali per l'inverno

Quando si parla di prodotti beauty e skin care i brand coreani ne sanno una più del diavolo. Tra maschere per il viso, articoli per la cura del corpo e rossetti e makeup dalle forme decisamente eccentriche, sono tantissimi i marchi coreani amati e conosciuti in tutto il mondo.

In Italia, ad esempio, chi non è letteralmente impazzito per i prodotti totally K-beauty di Dr. Jart o per i simpaticissimi articoli firmati Tony Moly? Probabilmente tutte voi avrete desiderato almeno una volta di acquistare uno dei loro prodotti di bellezza o ne avrete già qualcuno nella vostra beauty collection.

Tantissimi di questi prodotti, tra l’altro, sono perfetti per la stagione invernale.

Ecco i cinque prodotti coreani che vi consigliamo per prendervi cura della vostra pelle in inverno.

Gel idratante water gel di Laneige

Laneige è uno tra i brand coreani più amati della amanti della beauty routine. Questo gel idratante, in particolare, è perfetto anche per l’inverno perché fornisce idratazione intensa per tutto il giorno.

Questo prodotto, dalla texture super leggera, è realizzato con acqua minerale idro-ionizzata brevettata dal marchio ed è formulata con minerali essenziale.

Il gel di Laneige, adatto anche per pelli secche, vi permetterà di mantenere il giusto livello di idratazione e la vostra pelle risulterà più morbida e potrete applicare più facilmente il trucco. Il prodotto, inoltre, è disponibile anche in crema, per una formula più ricca.

Gel-crema di Tony Moly

Tony in coreano significa “stiloso”, mentre Moly vuol dire “confezionare”. Queste due parole insieme sono quindi azzeccatissime per definire il brand, nato a Seoul nel 2006.

Il gel-crema, in una simpatica confezione a forma di balena, idrata istantaneamente la pelle ed è ricco di ingredienti marini, come acqua di mare e plancton, fonte di idratazione istantanea. In questo prodotto è inoltre presente l’acido ialuronico triplo che migliora e nutra subito la pelle, oltre a prevenire la comparsa delle rughe.

Trattamento correttivo cicapair del brand coreano Dr. Jart

Se siete delle amati della cura della pelle vi sarete già imbattute in questo prodotto di Dr. Jart. Questo trattamento correttivo del colore si trasforma da verde a beige per aiutarvi a nascondere gli arrossamenti. Inoltre, protegge anche la pelle dai raggi UV. Un prodotto che non può davvero mancare in inverno nel vostro beauty case.

La formula contiene erba di tigre, un ingrediente che contribuisce alla guarigione della pelle sensibile. Inoltre, può essere usata da sola o come base makeup.

Two in one poreless power liquid del brand coreano Miin

“Non possiamo eliminare i pori dal viso, ma possiamo minimizzare il loro aspetto al punto da renderli quasi invisibili”. Inizia così la descrizione di questo prodotto sul sito del marchio Miin.

Questo tonico a doppia funzione è perfetto per minimizzare le dimensioni e l’aspetto dei pori sulla vostra pelle. Può essere utilizzato sia di giorni che di notte e agisce come tonico e aiuta ad evitare che lo sporco si accumuli nei pori. Tutto questo grazie al BHA estratto dall’acqua della corteccia di salice.

Detergente punti neri di Belief

Sul sito di Sephora e in store potete trovare tantissimi prodotti del brand coreano Belief. Questo detergente fa parte della gamma Pore cleaner ed è perfetto per rimuovere in modo efficace i punti neri e la pelle morta. Tutto questo è possibile attraverso l’utilizzo del prodotto abbinato alla spazzola esfoliante antibatterica.

È inoltre formulato con carbone di bambù, che assorbe le impurità, e ingredienti derivati dal cocco che aiutano a ridurre l’irritazione della pelle.