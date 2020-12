Le 10 tendenze beauty fai-da-te più ricercate su Google del 2020

Nonostante il 2020 sia stato un anno particolare, che ha portato cambiamenti nella quotidianità di tutti noi, anche quest’anno ci sono state tendenze di moda e beauty molto seguite. Avendo trascorso tanto tempo in casa, a causa dei lockdown e delle misure di contenimento, però, i trend del 2020 hanno una particolarità, soprattutto quando si parla di bellezza: sono tutti fai-da-te.

Dalle maschere per capelli, alla tinta, senza dimenticare pedicure e ceretta, ecco le 10 tendenze beauty fai-da-te più ricercate di questo 2020.

Amuchina, igienizzante per le mani fai-da-te

Ormai è diventato nostro fedele compagno, insieme alla mascherina. Non c’è donna che esca di casa senza averne una boccetta in borsa, ma l’uso frequente che siamo costretti a farne può essere davvero troppo aggressivo sulla pelle. Per non parlare del fatto che per diverse settimane è stato quasi impossibile reperirlo: ecco che il primo posto sul podio delle tendenze beauty fai-da-te del 2020 va all’igienizzante per le mani.

Leggi anche Le manicure da sfoggiare durante le feste di Natale 2020

Maschere per capelli

Foto Shutterstock | Mariia Masich

Chiuse in casa abbiamo di certo avuto la possibilità di concederci qualche momento in più per noi stesse, anche per alleviare lo stress e l’ansia. Reperire la materia prima per il relax però non era facile, con i negozi chiusi: ecco il perché del trend delle maschere per capelli fatte in casa.

Scrub fai da te

Anche in questo caso, la voglia di concederci un momento per volerci bene ha spinto molti a giocare con gli ingredienti per produrre lo scrub fatto in casa: un’arte che è stato utile affinare, dato che adesso si rivelano essere un perfetto regalo di Natale.

Tinta per i capelli

Quella di trovarsi con quattro dita di ricrescita è stata una paura diffusa, ma moltissime donne non si sono lasciate sconfortare dalla chiusura dei saloni. Anche senza un colorist o un hair stylist professionista, molte si sono organizzate per una tinta fai-da-te, ottenendo anche discreti risultati.

Ceretta fai-da-te

Certo, autoinfliggersi questo dolore non è facile, ma in fondo farsi la ceretta da sole è più facile di quello che sembra, per le coraggiose che hanno sperimentato la depilazione fai-da-te. Serve qualche piccolo accorgimento, per non rischiare di farsi (troppo) male, ma si può fare.

Pulizia del viso come al salone

Specie per colpa delle mascherine, la pelle in questo 2020 può aver sperimentato fasi di vera crisi: sfoghi, brufoletti, secchezza, arrossamenti e i tanto temuti punti neri. Pur cambiandola tutti i giorni, o lavando accuratamente quelle usa-e-getta, come è giusto fare, le impurità che si accumulano sul derma possono essere molte: per rimuoverle serve una pulizia del viso fai-da-te.

Colpi di sole fai-da-te

Anche in questo caso parliamo di tinte per capelli, ma più che per necessità di nascondere quelli grigi, per vezzo di cambiare stile. Se è vero che quando una donna cambia taglio di capelli, sta cambiando vita, vogliamo sperare che la tendenza dei colpi di sole fai-da-te significhi che nel 2021 si cambierà vita.

Pedicure fatta in casa

L’ottavo posto alle tendenze del fai-da-te va alla pedicure: ci siamo impratichite in primavera per avere dei piedi perfetti giusto in tempo per i sandali estivi, ma questo trend potrà tornare molto utile anche ora, nella stagione invernale, quando rientrare negli stivali può davvero mettere a dura prova i nostri piedi.

Taglio di capelli per uomo

Può sembrare una banalità, “in fondo sono corti”, ma il taglio di capelli uomo fatto in casa è tutt’altro che facile. Lo sa bene chi nel 2020 ha fatto da barbiere a padri, fratelli o conviventi.

Ceretta araba fai-da-te

Per quelle che hanno dovuto dedicare un’intera giornata alla ceretta fai-da-te, ma non hanno voluto rinunciare ad usare ingredienti naturali (e magari cercavano anche qualcosa di indolore), nel 2020 una delle tendenze beauty fai-da-te è stata quella della ceretta araba, ricercatissima.