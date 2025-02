I cibi che rilassano la mente in pochi minuti: mangiali subito e addio stress!

A tutti può capitare di sentirsi sopraffatti dallo stress e dalla tensione che si vive quotidianamente. A parte cercare di cambiare vita riducendo gli elementi stressanti o assumere dei farmaci specifici, è possibile ricorrere a dei rimedi naturali che possono rilassare la mente in poco tempo.

Un’alimentazione corretta può essere un vero e proprio toccasana per il benessere psicofisico. Scopriamo alcuni dei cibi che rilassano la mente in pochi minuti per un relax immediato e dire addio allo stress. Esistono alleati naturali della tranquillità, che riescono ad agire sul nostro corpo facilmente.

I cibi rilassanti e calmanti per dormire, contro l’ansia e la depressione

Esistono dei cibi rilassanti e calmanti per dormire, contro l’ansia e la depressione. Si tratta di alimenti antidepressivi per ritrovare il buonumore, che rilassano la mente donando serenità anche nei momenti più intensi (in cui, magari, si è particolarmente nervosi). Una dieta equilibrata può fare davvero la differenza, così come lo stile di vita. Ecco i cibi che rilassano la mente.

Banane: ricche di proprietà benefiche e sostanze come triptofano, tirosina e vitamine del gruppo B, sono utilissime per sentirsi energici, supportare il sistema nervoso e migliorare l’umore. Sono considerate un alimento dagli effetti calmanti, grazie alla presenza del triptofano – appunto – amminoacido essenziale che viene convertito in serotonina (ormone della felicità). Anche il potassio presente aiuta a rilassare e diminuire la tensione. Mandorle: anche queste contengono triptofano, che stimola la produzione di serotonina nell’intestino e nel sistema nervoso centrale. Contengono anche acidi grassi essenziali e sali minerali – come selenio, magnesio, calcio, fosforo e potassio – che combattono l’irritabilità e sono alleati della salute cerebrale. Kefir: bevanda fermentata ricca di probiotici, con il suo consumo si apportano triptofano e tirosina, oltre a migliorare l’assorbimento del calcio che è importante per l’equilibrio emotivo. Vanta proprietà rilassanti con effetti positivi sul sistema nervoso, diminuendo lo stress. Verdura a foglia: lattuga, spinaci e bietola riescono ad assicurare una buona quantità di acido folico, che aiuta a diminuire la tensione emotiva da stress. La buona quantità di vitamina B6 presente evita un peggioramento dell’umore. Consumate crude, agevolano l’apporto di vitamina C che aiuta l’assorbimento del ferro, la cui carenza si associa a irritabilità. Cereali: quando integrali, sono dei buoni antistress. Pensiamo ad avena, farro e orzo che rilassano la mente e agevolano la produzione di serotonina. Anch’esse apportano vitamine del complesso B, che contrastano sensazioni come la confusione.

Inserendo questi cibi nella nostra alimentazione, è possibile avere dei miglioramenti al nostro benessere fisico e mentale. Scopri anche i consigli per dormire bene e come creare un angolo relax in casa perfetto per il benessere di mente e corpo.