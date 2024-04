Ciambellone rustico, la ricetta sfiziosa senza bilancia: idea geniale per una cena con poche idee

Vuoi fare un dolce rustico che conquisti tutti? Prova questo ciambellone e vedrai che salverai la cena e sarà gustosissimo!

In cucina, ci sono piaceri semplici che trasportano direttamente nel cuore di una casa di campagna o in una cucina di nonna. Tra questi, i rustici sono gli ambasciatori di un’arte culinaria antica, che ha saputo resistere al passare del tempo grazie alla sua autenticità e al suo sapore avvolgente. E in questa categoria, il ciambellone rustico si distingue per la sua forma invitante e la sua consistenza soffice, capace di catturare i sensi con ogni morso.

Ma prima di addentrarci nei dettagli della nostra ricetta del ciambellone rustico senza bilancia, è importante comprendere le origini di questa categoria di piatti. I rustici, in generale, hanno radici profonde nella tradizione contadina italiana. Nascono come cibo povero, creato con ingredienti semplici e facilmente reperibili nelle campagne.

La loro preparazione era incentrata sulla praticità e sulla capacità di utilizzare tutto ciò che la terra offriva, dando vita a piatti che saziavano lo stomaco e riscaldavano il cuore. Ma andiamo a vedere come preparare questo ciambellone che non richiede nemmeno l’uso della bilancia, solo di un bicchiere!

Ricetta del ciambellone senza bilancia

Il ciambellone rustico si distingue per la sua versatilità. Può essere preparato in numerose varianti, dolci o salate, a seconda dei gusti e degli ingredienti disponibili. La sua forma a ciambella lo rende perfetto per essere condiviso in famiglia o tra amici. Ed ora, senza ulteriori indugi, entriamo nel cuore della nostra ricetta: il ciambellone rustico sofficissimo senza bilancia. Questa ricetta è stata pensata per chiunque voglia gustare un dolce salato autentico senza dover ricorrere alla precisione della bilancia, ma affidandosi ad un semplice bicchiere da acqua come unità di misura. Inoltre, come abbiamo detto, potete personalizzarlo come più desiderate, può essere anche una ricetta svuota-frigo!

Ingredienti

3 bicchieri colmi di farina 00 (o farina 0)

2 bicchieri di latte

1 bicchiere di olio di semi di girasole (o di arachidi o di mais)

2 uova

1 bicchiere e mezzo di formaggio (provolone, asiago, emmental, etc…)

1 bicchiere e mezzo di prosciutto cotto a cubetti

Mezzo bicchiere di olive bianche denocciolate

Mezzo bicchiere di formaggio grattugiato (grana, parmigiano, pecorino, etc…)

1 cucchiaino di sale

1 bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate

Preparazione

Inizia tagliando il formaggio a pezzetti e mettendolo direttamente nel bicchiere da utilizzare per misurare gli ingredienti. Fai lo stesso con il prosciutto e le olive, e metti da parte. In una ciotola, monta le uova con il sale fino a ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungi al composto di uova il latte a filo, continuando a mescolare delicatamente. Versa l‘olio di semi nel composto di uova e latte, mescolando leggermente con una spatola. Aggiungi gradualmente la farina miscelata con il lievito, mescolando con cura fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo. Incorpora al composto il formaggio, il prosciutto e le olive, mescolando con movimenti delicati fino a distribuire uniformemente gli ingredienti. Imburra e infarina uno stampo per ciambella da 24 cm, versaci l’impasto e livella la superficie con una spatola. Inforna il ciambellone in forno preriscaldato a 180°C e lascialo cuocere per circa 35-40 minuti, o fino a quando sarà dorato e gonfio. Una volta cotto, sforna il ciambellone e lascialo intiepidire prima di servirlo.

Il ciambellone rustico sofficissimo senza bilancia è pronto per essere gustato! Puoi conservarlo avvolto in pellicola trasparente per mantenerlo morbido fino a tre giorni, o congelarlo per prolungarne la conservazione. Con questa ricetta, potrai deliziare amici e familiari con un’esplosione di sapori autentici e genuini, racchiusi in un dolce salato che porta con sé il calore e la tradizione delle cucine di casa. Buon appetito!