Chioma lucente e seducente: con la piastra per capelli Remington ora puoi

Non è facile avere a che fare con i nostri capelli che nove volte su dieci sembrano avere vita propria; a tutte, infatti, sarà capitato almeno una volta nella vita di avere una chioma perfetta per andare a fare la spesa, ma indomita e poco collaborativa per un appuntamento galante o per una riunione di lavoro importante. Se la voglia di spendere tempo e soldi per chiedere l’aiuto del parrucchiere non è molta, però, cosa si può fare? Una soluzione interessante è rappresentata da questa piastra per capelli Remington, semplice, è la soluzione che stavi cercando da tempo.

Sì, è vero che lo shampoo e il balsamo adatti alla propria tipologia di capello sono pressoché fondamentali per ottenere risultati ottimali e professionali a casa tua, è altrettanto vero però che la giusta piastra rappresenta quel quid in più che non guasta mai per una chioma lucente e seducente a lungo e in qualsiasi situazione.

Look impeccabile e capelli lisci come la seta: perché scegliere la piastra per capelli Remington

Rispetto a 30 anni fa, le piastre per capelli oggi sono molto più innovative e intelligenti, specie se paragonate ai primi modelli in acciaio – abbastanza rudimentali va detto – che sì, stiravano tutte le lunghezza in maniera efficace, ma applicavano un calore tale da portare il capello alla rovina, incentivando la formazione delle fastidiosissime doppie punte. Proprio per lottare contro questo problema, un numero sempre maggiore di marchi ha potenziato e rivoluzionato i propri prodotti con nuove caratteristiche al fine di limitare il quantitativo di danni fatti ai capelli.

Tuttavia, il costo esorbitante, se non proprio proibitivo, di determinati trattamenti non è sempre compatibile con le dimensioni del proprio portafogli. Se non ne puoi più quindi di lisciare i capelli senza usare la piastra (qui ti spieghiamo come fare), a meno di 30 euro però potrai avere un prodotto super efficiente, leggero e sicuro. La piastra della Remington, infatti, è realizzata in ceramica, il che significa che la piastra scivola fra le lunghezze senza il rischio che queste si rovinino spezzandosi. Anche perché, rispetto ad altri materiali, la ceramica si riscalda subito e in maniera uniforme stressando così di meno il capello a contatto con il calore, permettendo alla persona di impiegare meno passate per avere più una chioma liscia e con effetto seta.

Le piastre larghe infatti insieme alla ceramica consentono di lisciare non solo più ciocche insieme, ma anche i capelli più ribelli nel giro di pochi minuti, senza troppa fatica e comodamente a casa tua, grazie alla temperatura regolabile da 150°C a 230°C e al riscaldamento rapido in 15 secondi che si può controllare con precisione dal display digitale per uno styling rapido e cool dalla radice alle punte quando e dove vuoi grazie al comoda custodia in dotazione resistente al calore.

Attenzione però alla temperatura: subito dopo aver applicato il termoprotettore sulle lunghezze per proteggere i capelli, se sono ricci si può anche impostare dai 200°C in su, se invece sono leggermente ondulati, secchi o ancora tendente al liscio di natura, sarebbe meglio non superare mai i 180°C.

