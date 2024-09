Chic senza troppi sforzi: alcuni trucchi per un look sempre impeccabile

Per essere chic con un look impeccabile tutti i giorni non è necessario indossare capi di alta moda e copiare le ultime tendenze.

Il sono di ogni donna è avere un look sempre perfetto. Per essere sempre chic non è necessario appartenere alla cosiddetta fashion élite che non sbaglia mai un colpo. Lo stile infatti, è molto personale e il vero segreto non è indossare sempre capi di alta moda.

Il vero segreto sta nell’atteggiamento che si assume quando si indossa un determinato capo. In poche parole: bisogna sentirsi sempre a proprio agio. Il modo di portare un vestito rispecchia la personalità di ognuno di noi e gli altri percepiscono eleganza se noi ci sentiamo eleganti.

Ma come fare per sentirsi sempre a proprio agio con il look? In questo articolo vi daremo alcuni consigli per essere chic senza troppi sforzi.

Alcuni segreti per un look impeccabile tutti i giorni

Il primo trucco è imparare a conoscere il proprio corpo in modo da valorizzarlo al meglio scegliendo capi adatti alla forma del fisico e nascondano eventuali difetti.

Il secondo trucco è scegliere sempre i colori giusti e mixarli bene. Scegliete sempre una palette di colori che ben si abbini al colore della vostra pelle e abbinatene sempre al massimo tre. I colori neutri come bianco, nero e beige, o anche il grigio, sono la scelta più sicura e sempre alla moda!

Terzo trucco: puntate sulla qualità dei vestiti piuttosto che sulla quantità, in modo che possano durare nel tempo.

Veniamo al quarto trucco: gli accessori. Un paio di orecchini oppure occhiali da sole di qualità, una borsa, un orologio sobrio possono davvero fare la differenza. Non è necessario strafare con i dettagli.

Il quinto e ultimo segreto per essere chic senza troppi sforzi è stare comodi. Un bellissimo abito non sarà efficace se non vi sentite a vostro agio. Come abbiamo scritto infatti, le persone intorno a noi percepiscono esattamente il modo in cui ci stiamo sentendo nel momento in cui indossiamo un determinato capo.

Infine, c’è l’ultimo trucco (fuori lista) che vogliamo assolutamente: non copiate gli stili delle passerelle. Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità attraverso gli outfit. Il vero stile è molto personale ed è giusto per voi solo se vi farà sentire uniche al mondo.

Seguendo questi consigli potrete creare un guardaroba adatto ad ogni occasione ed essere sempre perfette. Ricordate: i capi vanno sempre lavati con cura, stirati e riposti correttamente in modo che non si rovinino.