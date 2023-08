Chiara Ferragni, scintille con il nuovo compagno di sua sorella Valentina? L’influencer mette le cose in chiaro

Tra i tanti commenti sulla nuova relazione di Valentina Ferragni, qualcuno sostiene che Chiara non sia del tutto d’accordo con questa unione.

Quest’estate oramai agli sgoccioli è stata caratterizzata da diverse questioni amorose che hanno incendiato le pagine di cronaca rosa. Tra le tante coppie sbocciate in questo periodo, ci sono senz’altro i due neo fidanzati Valentina Ferragni e Matteo Napolitano. Dopo una lunga sessione di scatti rubati e indiscrezioni su l’ipotetica relazione clandestina, la sorella Ferragni è uscita allo scoperto e si è palesata al pubblico insieme alla sua nuova fiamma in un post ironico su Instagram. Poco ci è voluto per essere sommersa di critiche.

Nel post pubblicato durante la vacanza a St. Barth, Valentina ha scherzato sull’evidente differenza di età – già criticata sul nascere – tra lei e Matteo. I due si passano 8 anni, ma ha ribadito più volte che l’età non rappresenta un problema, in quanto, “Esistono 20enni più maturi e responsabili dei 30enni”, probabilmente alludendo allo storico ex Luca Vezil. Tuttavia, non tutti si sono ritrovati d’accordo con le parole dell’influencer, tanto che hanno comunque criticato la questione. In tutto questo marasma, qualcuno ha anche sostenuto che fra Matteo Napoletano e Chiara Ferragni vi è del forte astio. La risposta non è tardata ad arrivare.

Chiara Ferragni mette le cose in chiaro sul suo rapporto con Matteo Napoletano

Dopo il primo scatto di Valentina Ferragni con Matteo Napoletano, il 22enne che vive a La Mirada, nei pressi di Los Angeles, e frequenta la “Biola” University, sono stati molteplici i commenti ricevuti. Uno tra tanti è quello che il ragazzo ‘potrebbe essere suo figlio’, o ancora peggio, che il giovane si approfitta della notorietà della trentenne Valentina. Nelle ultime ore però, qualcuno ha citato anche Chiara Ferragni, sostenendo che lei non approva il nuovo amore della sorella minore. Sebbene l’imprenditrice digitale non sia solita a rispondere ai commenti, questa volta non ha potuto fare a meno di mettere in chiaro le cose.

A questo commento hanno risposto entrambe con lo scopo di mettere a tacere una voce sul nascere. “Lo hanno conosciuto tutti tempo fa – ha scritto Valentina riferendosi all’intera famiglia – e tutti approvano, stai tranquillo”. Chiara Ferragni precisa: “Approviamo alla grande invece”. La questione sembra essere chiarita, ma Valentina risponde anche a chi, per pura curiosità, chiede come cambierà la loro relazione quando il ragazzo tornerà a Los Angeles. “Mi mancherà – ammette Valentina – ma fa parte del suo percorso. Noi ci vedremo presto!”.