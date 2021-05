Chiara Ferragni, ecco come replicare il suo look naturale

Chiara Ferragni non è più “solo” un’influencer, ma è anche una vera e propria icona beauty. In particolare, in quest’ultimo periodo, l’abbiamo vista sfoggiare make-up molto semplici e naturali. Un velo di fondotinta e gli immancabili mascara e gloss.

L’effetto dona a Chiara Ferragni un aspetto curato ma super naturale, di tendenza, soprattutto con l’avvinarsi dell’estate, quando la voglia di truccarsi e ai minimi storici.

Replicare il look naturale dell’influencer italiana più conosciuta nel mondo è piuttosto semplice. Alla base di tutto, chiaramente, deve esserci una buona skincare. Si parte con la detersione del viso per passare poi all’applicazione di tonico, siero e crema idratante. Una volta compiuto questo step fondamentale, sarà il turno del vero e proprio make-up.

I prodotti per replicare il make-up di Chiara Ferragni

Dal fondotinta leggero al mascara, fino al gloss per delle labbra lucenti e idratate, ecco alcuni prodotti da acquistare per replicare il look naturale di Chiara Ferragni.

Fondotinta leggero e idratante

L’Oreal Paris, fondotinta Infallible 24H

Il fondotinta Infallible di L’Oreal Paris è sicuramente tra i più famosi del momento, visto soprattutto su TikTok e Instagram. Questo prodotto è traspirante, waterproof e a lunga tenuta. Inoltre, è mask-friendly, ha un effetto idratante e protegge la pelle senza appesantirla, per un look naturale fino a 24h, grazie anche alla protezione SPF 25.

Foto Amazon | L’Oréal Paris Fondotinta Liquido Infaillible 24H Fresh Wear

NYX Professional Makup, Bare With Me Tinted Skin Veil BB Cream

Dal fondotinta di L’Oreal Paris passiamo a quello di NYX, una BB Cream leggera, perfetta per pelli secche e normali, arricchita con estratti di aloe e cetriolo che promette un’idratazione fino a 8 ore. Inoltre, il finish di questo prodotto è satinato, per una pelle dall’aspetto fresco, come quella di Chiara Ferragni.

Foto Amazon | NYX Professional Makup, Bare With Me Tinted Skin Veil, Bb Cream

Mascara, per uno sguardo intenso, ma senza esagerare

L’Oreal Paris, Lash Paradise

Super apprezzato quando si parla di mascara è il Lash Paradise di L’Oreal Paris. Questo prodotto è waterproof ed è pensato per dare volume e lunghezza alle ciglia senza appesantirle, per un effetto super naturale.

Foto Amazon | L’Oréal Paris Lash Paradise, Mascara Volumizzante e Allungante

Maybelline, New York mascara

Il mascara volumizzante waterproof di Maybelline è pensato per ciglia più forte e morbide. Il prodotto dona un effetto ventaglio alle ciglia, senza grumi, con una formula arricchita con olio di rosa canina.

Foto Amazon | Maybelline New York Mascara Ciglia Sensazionali

Lipgloss, per labbra perfette come quelle di Chiara Ferragni

Maybelline, New York Lifter Gloss

Il nuovo lucidalabbra di Maybelline è tra i must have per il make-up in questa stagione. Questo gloss è arricchito con acido ialuronico che dona volume alle labbra, ma non solo. Infatti le idrata e le rende più morbide e belle. Infine, è semplice da applicare grazie al pratico applicatore XXL.

Foto Amazon | Maybelline New York Lifter Gloss

Kiko, Lip Volume

Chiudiamo la nostra selezione di prodotti make-up per replicare il look naturale di Chiara Ferragni con il lipgloss di Kiko. Questo prodotto nutre e idrata le labbra, ravvivandone il colore naturale. La formula, inoltre, è arricchita con semi di sesamo e sfere di acido ialuronico, per un effetto volumizzante super cool per la bella stagione.