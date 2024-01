Chiara Ferragni, spunta una nuova indiscrezione: Fedez sbugiarda sua moglie nella notte di Capodanno

Ancora una bugia da parte di Chiara Ferragni? Il marito Fedez svela l’indiscrezione e volano nuove critiche per la influencer

Sappiamo tutti che Chiara Ferragni ha ricevuto una bastonata alla fine di questo 2023. Il caso Balocco la ha colpita duramente, tanto da essere in silenzio social da 18 dicembre, giorno in cui ha chiesto pubblicamente scusa a tutti.

L’imprenditrice digitale ha fatto un errore di comunicazione, a sua detta, sia con la collaborazione del Pandoro di Balocco, sia con le Uova di Pasqua firmate Dolci Preziosi.

I soldi spesi per i prodotti dovevano andare in parte in beneficenza, ma questi pagamenti sono stati fatti prima dell’uscita sia dell’Uovo che del Pandoro.

Se l’influencer non ha ancora pubblicato niente sul suo profilo Instagram, il marito Fedez lo utilizza tutti i giorni.

E’ proprio lui a sbugiardare la sua compagna con un video sui social nella notte di Capodanno.

Ecco come è andata veramente

Capodanno fasullo a casa Ferragnez: il marito sbugiarda Chiara Ferragni

E’ tutto pronto per Capodanno. Vestito rosso, conto alla rovescia in tv, bottiglie stappate, festoni in vista: pochi minuti ed inizierà il nuovo anno.

Solo un dettaglio non passa inosservato: l’orologio del cellulare di Chiara Ferragni segna le 21:07.

Un po’ presto per il coutdown, no?

La donna mostra compiaciuta il telefono con l’ora precisa mentre festeggia il buon anno in compagnia di suo marito Fedez e dei loro due figli, Leone e Vittoria.

Presenti al Capodanno anticipato anche la sorella Francesca Ferragni e la loro mamma. L’influencer da 29 milioni di follower si mostra nuovamente sorridente e serena, come da tanto non si vedeva.

Chiara indossa un abito rosso lungo, mentre con suo marito Fedez, fa credere ai bambini che lo scattare della mezzanotte di Capodanno sia già passato.

Questo siparietto molto divertente è servito per mandare a dormire prima i due figli, in modo tale che i “grandi” potessero poi festeggiare tra di loro senza dover badare ai bambini.

E’ proprio così che Fedez sbugiarda sua moglie, mentre se la ride per il Capodanno anticipato. Finalmente la Ferragni torna sugli schermi, ma non su quelli ufficiali del suo profilo Instagram.

Il nuovo anno è arrivato e la imprenditrice digitale sembra aver trovato la tranquillità perduta da tempo. Che sia aria di cambiamenti? Siamo sicuri che a brevissimo Chiara Ferragni tornerà attiva sui suoi canali.

