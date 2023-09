Chiara Ferragni, il look “Back to office” è stiloso e praticissimo: la mise perfetta a cui ispirarsi questo autunno

Anche per Chiara Ferragni è ora di tornare in ufficio dopo le vacanze estive: ecco quale look ha scelto, ideale per l’autunno!

Il 2023 è stato un anno intenso per i coniugi Ferragnez: tante le soddisfazioni e i traguardi, tra cui la co-conduzione del Festival di Sanremo per Chiara e l’ennesima hit estiva per Fedez, ma non sono certamente mancati gli impegni e le polemiche. Insomma, mesi intensi e a volte complicati da gestire, che pertanto hanno reso le vacanze sicuramente un momento particolarmente gradito per la coppia.

Dopo un mese nella super fashion Ibiza e un fine settimana nella pace delle Dolomiti, anche per loro è giunto il momento di tornare alla vita di sempre e se Fedez è alle prese con il concerto all’Arena di Verona organizzato da RTL 102.5, la bella Chiara si trova in quel di Milano con i figli ed è già tornata in azienda. Anche in tale occasione, non poteva mancare qualche foto che mostrasse ai follower l’abbigliamento scelto per un ritorno alle mansioni di imprenditrice in grande stile.

Chiara Ferragni torna al lavoro: il suo look da donna in carriera è l’ideale per inaugurare l’autunno

La moda femminile, si sa, è tanto appassionante quanto insidiosa: non rinunciare ad apparire sempre al meglio senza rischiare di rimetterci in praticità non è sempre semplicissimo. Col suo gusto sopraffino, Chiara ci è riuscita alla grande ed ha fornito suggerimenti preziosi a tutte le donne che lavorano in ufficio e che sicuramente non esiteranno a prendere spunto da lei.

Come vuole la ‘Bibbia della perfetta business woman’, a dare l’impronta alla mise della Ferragni in versione ufficio è lo stile mannish, vale a dire uno stile comodo, di gran classe e molto sensuale. Nel dettaglio, la bionda imprenditrice cremonese indossa un modello 501 di jeans Levi’s, un top bianco di raso di Zara ed una giacca a doppiopetto blu scuro di Loro Piana, con bottoni dorati e ben visibili.

Come calzature, ha optato per un paio di mocassini, classico intramontabile della stagione autunnale, del valore di ben 1.500 euro: uno splendido modello Chanel in pelle nera, con suola di gomma e la fibbia con il celebre logo della maison.

Altri accessori luxury che rifiniscono il capolavoro sono la borsetta nera firmata Hermès e gli orecchini dorati di Bottega Veneta a forma di goccia, il cui costo sul sito ufficiale del marchio è di 950 euro. Ancora una volta, il look di Chiara Ferragni conferma tutta la sua sapienza nello scegliere capi eleganti e perfetti in ogni occasione, abbinandoli in modo impeccabile affinché non passino mai inosservati.