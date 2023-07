Chiara Ferragni e Fedez, perché la loro barca si chiama ‘Raviolo’: il significato è molto importante

Ecco il tenero motivo per il quale la celebre coppia ha deciso di chiamare la propria barca con il nome di un tipico formato di pasta.

Chiara Ferragni e Fedez sembrano più innamorati che mai e, come spesso accade, hanno deciso di recarsi sul Lago di Como per trascorrere qualche giorno di relax lontani dal caos cittadino. Con loro ovviamente ci sono i due figli Leone, di cinque anni, e Vittoria, nata nel marzo 2021. Non c’è alcun dubbio che la fashion influencer e il rapper milanese formino una delle coppie più celebri e apprezzate dello star system italiano, quindi ogni loro mossa viene scrupolosamente seguita e riportata. E anche stavolta non ci sono state eccezioni.

Il Lago di Como per loro rappresenta un posto speciale. Nel corso degli anni hanno soggiornato spesso qui, soprattutto durante i weekend, e proprio per questa ragione hanno deciso di acquistare un casa che si affacciasse proprio sul noto lago, lo stesso che ospita regolarmente l’ex scapolo hollywoodiano insieme alla moglie, Amal Alamuddin. Stiamo parlando di George Clooney che molti anni fa, ancor prima di conoscere quest’ultima, ha scelto la stupenda area lacustre della Lombardia per acquistare quella che sarebbe diventata la villa più famosa della zona.

Un raviolo in comune

Oltre ad una casa sul Lago di Como, Chiara e Fedez hanno acquistato una barca e di recente ne hanno approfittato per farsi un giretto. Da brava influencer, la trentaseienne ha documentato la piccola escursione marittima sul proprio account social, dove i fan hanno potuto notare un dettaglio a dir poco interessante, che riguarda proprio l’imbarcazione.

Il nome di quest’ultima infatti è “Raviolo“, una scelta alquanto bizzarra. Ma come mai? La risposta è più semplice di ciò che si pensa. Si tratta del nomignolo con cui la Ferragni chiamava il suo attuale marito agli inizi della loro frequentazione. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2016 a Los Angeles, dove la stessa fashion blogger viveva, mentre il giudice di X Factor si trovava lì per vacanza.

La coppia però ha cominciato a frequentarsi alcuni mesi più tardi, complice il brano che quest’ultimo ha scritto in collaborazione con il suo amico J-Ax e chiamato Vorrei ma non posto, dove viene citato il cagnolino dell’imprenditrice cremonese. La storia viene ufficializzata nell’ottobre del 2016 con una foto social che ritrae la coppia. L’anno successivo avviene la proposta e nel settembre 2018 i due sugellano il loro amore con un matrimonio da favola. E il resto orma è storia.