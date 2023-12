Chiara Ferragni si espone in merito al caso Balocco che la vede coinvolta: “Messa in dubbio la mia buona fede”

Chiara Ferragni, dopo i tanti rumors, si espone in merito al caso “Balocco” che la vede coinvolta. Ecco cosa ha rivelato l’influencer da 30 milioni di followers in merito alla sanzione di oltre 1 milione di euro

In questi giorni si sta mormorando tantissimo in merito al caso “Balocco” che vede coinvolta l’influencer super famosa, Chiara Ferragni.

L’Antitrust ha infatti rivelato che la giovane imprenditrice dovrà pagare oltre un milione di euro di sanzione, mentre la casa dolciaria Balocco dovrà dare 420mila euro per pratica commerciale scorretta.

Dopo l’uscita della notizia, Chiara Ferragni ha fatto sapere il suo pensiero in merito a questo caso e ha raccontato la sua verità.

Ecco come sono andate le cosa

Chiara Ferragni al centro del turbinio mediatico in merito al caso “Balocco”

L’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni dovrà pagare una sanzione di 1 milione di euro all’Antitrust per una pratica commerciale scorretta fatta in collaborazione con la casa dolciaria Balocco.

L’Antitrust ha, infatti, notato che il pandoro “griffato” Ferragni avrebbe dovuto contribuire ad una donazione cospicua all‘Ospedale Regina Margherita di Torino.

Almeno così era stato riferito ai consumatori. Quindi, il fatto che il pandoro costasse di più del normale sarebbe stato ricondubile solo al fatto che i soldi in più sarebbero dati in beneficenza e non dati dal fatto della presenza del marchio di Chiara Ferragni.

A quanto pare, però, la donazione di 50mila euro era già stata fatta da Balocco mesi prima che uscisse il prodotto dolciario.

Per questo motivo, l’influencer è stata sanzionata con una multa da un milione di euro. Inoltre, il fatto che il Pandoro costasse due volte e mezzo in più rispetto al costo del normale prodotto del Balocco ha tratto in inganno il compratore facendogli credere che questa donazione fosse vera solo se comprando il “Pandoro Pink Christmas“.

In merito a ciò, la società Balocco ha deciso di agire nelle sedi opportune per tutelare i loro diritti. Secondo la ditta, questa aveva messo in evidenza tutti gli elementi necessari per una corretta ricostruzione del caso e quindi Balocco non condivide la decisione presa dall’Antitrust.

Ma Chiara Ferragni cosa dice in merito al caso che la vede coinvolta?

L’influencer, dopo aver fatto la nuova manicure per il Natale, ha raccontato la sua versione attraverso le storie Instagram del suo profilo.

“Mi dispiciace che si ostini a vedere il lato negativo in un’operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede” racconta Chiara e continua “Quella con Balocco è stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno, in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all’Ospedale Refina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo”.

Per la Ferragni, sapere che la donazione fatta andrà ad aggiungere macchinari all’ospedale per aiutare i bambini affetti da ostosarcoma e sarcoma di Ewing è la cosa più importante.

Secondo Chiara, c’è stato un fraintendimento con la comunicazione fatta e ciò ha portato a mettere in dubbio la sua buona fede.

“Dal momento che ritengo ingiusta la decisione adottata nei miei confronti, la impugnerò nelle sedi competenti” conclude il discorso l’influencer.

Chi avrà la meglio? Lo scopriremo solo continuando a seguire i processi legati a questo caso.