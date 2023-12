Chi è il nuovo fidanzato di Nina Moric? Molti di voi lo conoscono bene

Nina Moric ha ritrovato l’amore: la showgirl pare fare coppia fissa con un volto noto al pubblico italiano. Ma di chi si tratta? Scopriamolo.

Pare proprio avere ritrovato l’amore, Nina Moric, l’ex moglie di Fabrizio Corona dopo avere attraversato un periodo per nulla semplice, sembra essere riuscita a tornare a sorridere anche per merito dell’imprenditore che l’ha fatto innamorare.

Il giovane in questione, come detto prima, è un imprenditore ascolano, con cui la modella si è mostrata più di una volta in giro per serate, eventi mondani e cosi via. Una unione la loro che pare essere arrivata proprio al momento giusto e che forse riesce in qualche modo anche a ripagarla delle tante delusioni ricevute in passato dal punto di vista sentimentale.

Ma entriamo nello specifico e scopriamo di chi stiamo parlando, il suo nome forse a primo impatto non vi dirà nulla, eppure la sua carriera parla al suo posto e probabilmente è un personaggio di cui il pubblico italiano avrà sentito anche parlare.

Nina Moric si è fidanzata: ecco lui chi è

La modella è tornata a sorridere, il merito è del suo nuovo compagno con cui fa coppia fissa ormai da diverso tempo e con il quale è stata anche beccata insieme in diverse occasioni. Si tratta di Giuseppe Borboni, figlio del noto avvocato Walter, che dopo essere nato e cresciuto nel capoluogo piceno si è trasferito ventenne a Roma per studiare.

Il giovane quarantenne è laureato in Scienze politiche e relazioni internazionali e da qualche anno è al timone della Luxury private group, società leader nei servizi di lusso, quali trading immobiliare, yachting e global concierge. Ma non finisce qua, tra le grandi passioni di Barboni, ci sta lo sport da combattimento.

Un particolare in più che lo riguarda è quello relativo al mondo dello spettacolo, non è infatti nuovo a questo ambiente, negli ultimi anni in diverse occasione ha riempito le cronache rosa sia per le sue conoscenze con attori di Hollywood, sia per i numerosi flirt con modelle e showgirl. Eppure, con Nina Moric pare intenzionato a fare le cose per bene e a riprova di tutto questo, in uno dei video pubblicati dall’imprenditore, la modella scrive: “Ti amo, perché non ho bisogno di te”.

La speranza è che questa sia la volta buona per la nota showgirl croata e che per lei i momenti bui siano davvero finiti una volta per sempre.