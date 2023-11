Cher, chi è la grande star internazionale: età, vero nome, figli, marito, lavoro, dolori e tutto quello che c’è da sapere

Cher, tutto quello che c’è da sapere sulla famosissima star internazionale: il suo vero nome, la vita privata e professionale. I particolari.

Cherilyn Sarkisian La Pierre, meglio nota come Cher, è una delle artiste più complete del panorama globale. In carriera dal 1965 ha collezionato un numero impressionante di premi e riconoscimenti. Tra i tanti, la nomination agli Oscar (per ben due volte) per i film Silkwood e Stregata dalla luna – dove si è portata a casa l’ambita statuetta.

Nasce in California nel 1946 in una famiglia di umili origini; tanto è vero che con la separazione dei genitori non mancheranno le difficoltà economiche. A 16 anni fa un incontro molto fortunato: si tratta di Salvatore Bono (Sonny) ed un evento fortuito le fa ottenere un ruolo da corista. Voce insuperabile, la sua.

Cher, la grande cantante ospite a Verissimo da Silvia Toffanin

Cher ha un rapporto davvero molto stretto con l’Italia, tanto è vero che la sua prima volta nel bel Paese risale al 1966 insieme a Sonny. Successivamente ritornerà per prendere parte al Festival di Sanremo. La cantante decide di sperimentare anche una lingua italiana, ed è proprio che questo motivo che propone nuove versioni di canzoni in esclusiva per l’Italia.

Da quel momento il percorso artistico della cantante prende il via ed oggi vanta la pubblicazione di 28 album e 11 raccolte. La sua è stata una carriera formidabile, nonostante non sia stata esente da numerose critiche non solo da parte del pubblico, ma anche nella stampa. Senza alcun dubbio, suo brano di maggior successo è Believe (1998) la consacra definitivamente sulla scena mondiale.

Artista a 360°, parallelamente alla musica si dedica anche alla recitazione: come abbiamo accennato in precedenza vanta la vittoria di una premio Oscar per il film Stregata dalla luna; ancora, un Golden Globe e sette Grammy. Mentre per quel che riguarda la sua vita privata, ha avuto una relazione con Sonny Bono e da questo amore è nata la figlia (ora figlio) Chaz Bono. Dopo aver chiesto il divorzia sposa Gregg Allman da cui nasce Elijah Blue.

Come selezionava precedentemente, Cher è davvero molto legata all’Italia e la sua partecipazione a Verissimo ovviamente fa ancora sognare i fan. Un vero e proprio tiro a segno centrato per Canale 5 e dal salotto di Silvia Toffanin che avrà modo di ospitare nei suoi studi una icona indiscussa del musica e del cinema internazionale – in occasione dei suoi 60 anni di carriera.