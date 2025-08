Cheesecake light e cremosa che vorrai mangiare domani a merenda: prepararla è semplicissima

Cremosa e leggera, questa cheesecake light la mangi anche a dieta. Scopri come prepararla!

La cheesecake light è una ricetta che vorrai preparare in tutte le stagioni dell’anno. Un dolce freddo da preparare per tutte le occasioni, dal pranzo con gli amici alla festa di un compleanno.

Rispetto ad altre ricette più elaborate e ricche di ingredienti, la cheesecake light che ti proponiamo è molto leggera e semplice da preparare. Per un’ottima riuscita del dolce ti consigliamo di seguire passo dopo passo la ricetta qui sotto, in questo modo potrai portare in tavola un dolce leggero e sfizioso che mette d’accordo grandi e piccini!

Prepara la cheesecake qualche ora prima, dovrà rassodare in frigorifero per diverse ore.

Cheesecake light: ricetta facile e veloce per tutta la famiglia

La cheesecake light che trovi qui sotto è senza cottura, ideale per chi non desidera accendere il forno a causa delle alte temperature.

Ingredienti per la base

250 gr di biscotti Digestive

50 ml di latte

Ingredienti per il ripieno

100 ml di panna fresca

200 gr di formaggio spalmabile light

200 gr di yogurt greco 0% di grassi

100 gr di ricotta

2 cucchiaini di dolcificante a piacere

frutti di bosco surgelati q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere uno stampo a cerniera e foderarlo con della carta forno. In una ciotola unisci i biscotti sgretolati e il latte. Mescola con un cucchiaio, una volta ottenuto un composto ben amalgamato, crea la base della tua cheesecake light. Metti in freezer per circa 10 minuti. Monta la panna fresca con il dolcificante, poi aggiungi lo yogurt greco e la ricotta. Versa sulla base e metti in frigorifero per almeno 2 ore. Nel frattempo prepara il topping: in un pentolino metti i frutti di bosco e lasciali cuocere fino a quando non avrai ottenuto un composto cremoso. Dopo 2 ore tira fuori dal frigorifero la cheesecake e versa sopra il topping che hai preparato in precedenza (dovrà essere completamente freddo). Metti in frigorifero per un’altra ora. Rimuovi dallo stampo e gusta la tua cheesecake leggera!

Ti consigliamo di provare la cheesecake anche nei bicchierini: prepara delle monoporzioni e stupirai i tuoi ospiti con un dolce al cucchiaio delizioso!

Se desideri qualcosa di più sfizioso, anche se poco leggero, dovresti provare la cheesecake al cioccolato. Ti consigliamo di provarla per un’occasione speciale come un compleanno o un invito a cena da amici.