Cheesecake, altro che al limone: quella all’anguria è una freschissima delizia che grida “estate” 

È la torta estiva per eccellenza, fresca e golosa: prova la cheesecake all’anguria per i tuoi break estivi.

Quando si pensa ad un dolce estivo, di sicuro la mente rimanda facilmente alla cheesecake, il dolce di origine americana, fresco e facile da preparare (perché esiste anche la versione senza cottura). Piace a tutti, adulti e piccini, ed è perfetto per concedersi un momento di dolcezza. Si possono creare tantissime versioni di questo dolce: alla frutta, al cioccolato, con topping diversi, per avere sempre un dessert differente. La base è di biscotti sbriciolati compattati con il burro fuso, il formaggio cremoso è acidulo, perfetto perché smorza la dolcezza della glassa che può essere sempre diversa ma di solito dolce.

In estate, per la colazione, per un post pranzo goloso o per una merenda da leccarsi i baffi, la cheesecake alla frutta è l’idea migliore. Ad esempio la cheesecake al limone oppure ai frutti di bosco sono sempre molto gettonate. Una variante che grida “estate” è anche la cheesecake all’anguria che andrà facilmente a sostituire ogni altra versione. D’altronde questo è uno dei frutti che vanno per la maggiore sulle tavole italiane durante la bella stagione: fresco, dissetante e perfetto per reintegrare i liquidi e i sali minerali persi con il sudore.

La ricetta e il procedimento per preparare la cheesecake all’anguria

La cheesecake all’anguria è il dessert fresco e goloso perfetto per i break estivi, anche quando si hanno ospiti a casa. Tante volte si pensa che l’anguria sia solo un frutto da mangiare a fine pasto o in spiaggia ma in realtà si presta a tantissime preparazione, come ad esempio questo dessert.

Gli ingredienti per preparare la cheesecake all’anguria sono:

180 g di biscotti secchi

90 g di burro

300 g di formaggio fresco spalmabile

150 g di panna fresca liquida

100 g di latte

10 g di zucchero a velo

120 g di zucchero

cannella in polvere q.b.

500 g di succo di anguria

55 g di amido di mais

gocce di cioccolato q.b.

Il procedimento per preparare la cheesecake all’anguria:

Sbriciolare i biscotti secchi per ottenerne una farina e trasferirli in un recipiente. Aggiungere mezzo cucchiaino di cannella e il burro fuso e mescolare. Trasferire in una tortiera a cerniera da 20 cm rivestita da carta da forno e creare la base (deve essere uno strato compatto e dello stesso spessore). Riporre la tortiera in frigo e passare a preparare la crema al formaggio. Inserire in una ciotola il formaggio spalmabile e lo zucchero a velo e mescolare. Aggiungere la panna montata. Far riscaldare il latte in un pentolino e aggiungere la gelatina in fogli precedentemente ammollata e ben strizzata. Unire il latte al composto di panna e formaggio non appena la gelatina sarà sciolta, e mescolare. Trasferire la crema nella tortiera livellando le superfici e riporre in frigo. Preparare il topping all’anguria inserendo il succo del frutto in un pentolino a cui aggiungere lo zucchero e l’amido di mais. Unire mezzo cucchiaino di cannella in polvere e frullare con un mixer ad immersione. Mettere il pentolino sul fuoco e far cuocere a fuoco basso, mescolando di continuo. Versare il composto denso sopra la cheesecake all’anguria distribuendolo in modo omogeneo su tutta la superficie. Aggiungere delle gocce di cioccolato e far rapprendere per almeno 2 ore in frigo. Decorare con pezzi di anguria freschi e foglioline di menta.

La cheesecake all’anguria è pronta per essere servita e rinfrescare tutte le giornate estive!