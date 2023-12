Charles Spencer presenta la novità nella casa di famiglia di Lady Diana: dettaglio 'pazzesco'

Charles Spencer, fratello di Lady Diana, vive ancora nella casa in cui Diana è nata e recentemente l’ha abbellita con un segno “reale”.

Lady Diana Spencer nacque nella tenuta di Althorp, nella contea del Northamptonshire. La casa venne fatta costruire da Lord Robert Spencer e venne conclusa nel 1688. Da allora la grande villa è stata sempre abitata dalla Famiglia Spencer, che non ha mai abbandonato la propria residenza storica.

Qui Lady Diana trascorse gli anni della prima giovinezza e fu qui che sentì parlare per la prima volta di Carlo d’Inghilterra, il quale aveva stretto una certa amicizia con la sorella maggiore di Diana.

Oggi Althorp è diventata l’ultima dimora di Lady Diana: la sua tomba si trova su un isolotto al centro di un lago all’interno della tenuta Spencer. La tomba si trova ovviamente su suolo privato ed è accessibile soltanto dall’acqua perché non vi sono ponti che collegano l’isolotto alla terraferma.

A vegliare sul riposo eterno di Lady Diana e anche sulla serenità dei suoi figli c’è Charles, conte di Spencer e fratello di Lady Diana. Il Conte infatti ha dedicato tutta la sua vita a mantenere vivo il ricordo di Lady Diana, a far sì che la sua storia e la sua memoria fossero rispettate. Oltre a questo, però, Charles Spencer ha fatto di tutto per mantenere alto il nome degli Spencer e lo ha dimostrato soprattutto di recente.

Il fratello di Lady Diana e la novità a casa Spencer

Althorp House è una grande villa signorile e ospita una vastissima collezione di opere d’arte raccolte nel corso dei secoli dai vari conti di Spencer. Oltre a questo, il fratello di Lady Diana ha anche allestito una mostra dedicata alla vita della Principessa Diana nelle scuderie della villa, allo scopo di sostenere il fondo benefico istituito in memoria della Principessa.

Di recente però Charles ha annunciato che è arrivata un’importante novità a Casa Spencer, ovvero la nuova bandiera della casata che sventola sul tetto di Althorp. Alzare la bandiera famiglia sulla dimora in cui il capofamiglia risiede è un’usanza adottata anche dai Reali d’Inghilterra. Per esempio, la bandiera del Regno Unito viene alzata a Buckingham Palace solo quando Re Carlo vi si trova in visita, mentre non sventola quando il Re non è presente.

New Spencer flag flying above ⁦@AlthorpHouse⁩ The old one was getting a bit weather-beaten. pic.twitter.com/Xy0cWQHbi1 — Charles Spencer (@cspencer1508) November 24, 2023

Dal momento che Charles Spencer vive stabilmente ad Althorp House con la famiglia, la sua bandiera non viene abbassata quasi mai ed è questo il motivo per cui si rovina facilmente.