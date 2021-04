Ceretta in pasta di zucchero, la ricetta per farla a casa

Tra le tendenze per questa primavera – estate, complice TikTok, c’è né anche una che riguarda la depilazione. Infatti, in questi giorni, sta spopolando anche sulla nota piattaforma la ceretta realizzata con la pasta di zucchero.

Sì, esatto, parliamo proprio di depilazione con la pasta di zucchero. Questa, di origine araba, è anche nota come sokkar, è totalmente ecologica e perfetta per le pelli delicate e le zone più sensibili, come ascelle, inguine e baffetti.

Inoltre, è facilissima da realizzare anche a casa. Infatti, oltre a trovarla già pronta, potrete prepararla anche homemade, attraverso pochissimi ingredienti: acqua, limone e zucchero.

La ceretta con la pasta di zucchero è perfetta per tutte coloro che, come detto, hanno una pelle molto delicata. È quindi, insomma, una perfetta alternativa alla ceretta tradizione. Inoltre, aderisce solo ai peli e alle cellule morte della pelle, quindi lo stratto è meno traumatico e doloroso. Questa particolare ceretta, inoltre, si rimuove facilmente con movimenti circolatori e dolci.

Insomma, il metodo per la depilazione perfetto per tutte coloro che provano dolore durante la ceretta tradizionale o che, più semplicemente, vorrebbero realizzarla a casa, risparmiando e trattando la propria pelle con prodotti naturali.

Ceretta araba, la ricetta per realizzarla a casa

Quindi, adesso che probabilmente vi abbiamo convinte a provare la ceretta con la pasta di zucchero, ecco la nostra ricetta per realizzarla a casa.

Ingredienti

4 cucchiai di acqua

4 cucchiai di succo di limone

2 tazze di zucchero

2 cucchiaini di sale

Preparazione e utilizzo

Per realizzare la vostra ceretta dovrete mischiare in una ciotola tutti gli ingredienti, per poi trasferirli in una pentola antiaderente. Una volta concluso questo procedimento, dovrete far cuocere il liquido a fuoco basso per circa 10 minuti. Quando avrà raggiunto un colore ambrato, potrete spegnere il fuoco.

Per completare la ricetta, il composto dovrà essere versato in un piatto poggiato sopra una ciotola piena di acqua fredda. Dovrete quindi girare la vostra ceretta homemade per una decina di secondi e bagnarla fino ad ottenere una palla di pasta di zucchero.

Una volta ottenuta la vostra palla, dovrete applicare una piccola pallina sul corpo, ben pulito, seguendo il verso contrario rispetto a quello della crescita dei peli. Infine, dovrete tirare in maniera netta, esercitando una lieve pressione. Una volta che la prima pallina si sarà sporcata, potrete buttarla e utilizzarne un’altra.

In questo modo avrete creato e utilizzato la vostra ceretta con pasta di zucchero e avrete una pelle perfettamente depilata e super liscia.