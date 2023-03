Centrotavola pasquale: idee fai da te per Pasqua

Come rendere la tavola di pranzi e cene delle feste pasquali più creativa e originale? Basta un po’ di fantasia per realizzare un meraviglioso centrotavola pasquale fai da te! Sfruttando i simboli tipici della Pasqua, come le uova o coniglietti, per esempio, si possono realizzare splendide creazioni da portare in tavola insieme alle prelibatezze culinarie.

Ecco alcune idee interessanti facili da fare anche all’ultimo minuto!

Fiori e uova colorate

Foto Pinterest

Con del semplice materiale è possibile realizzare un centrotavola pasquale molto scenografico! Rimediatevi un barattolo in vetro abbastanza capiente, inserite al suo interno delle uova finte colorate, e aggiungeteci sopra un bouquet di fiori.

Potete acquistare dei fiori finti, in modo da sfruttarli in diverse occasioni, oppure andate dal fioraio e fatevi dare un mazzo di fiori colorati e profumati!

Candele e ghirlande

Foto Pinterest

Realizzare le ghirlande fai da te di Pasqua è un gioco da ragazzi, basta seguire i tutorial step by step per ottenere un risultato soddisfacente. Vi suggeriamo di utilizzare una ghirlanda fatta a mano come centrotavola, da abbellire con delle candele al centro che richiamino il colore della coroncina.

In poco tempo potrete ottenere un centrotavola pasquale meraviglioso!

Albero di Pasqua

Foto Pinterest

Va sempre più di moda preparare l‘albero di Pasqua proprio come l’albero di Natale: decorato con uova colorate, coniglietti di carta e tanto altro materiale a tema pasquale, perché non provare a realizzarne uno come centrotavola?

Procuratevi un contenitore di vetro o colorato, inseriteci al suo interno dei rametti e appendeteci delle uova finte. Per sbizzarrirvi potreste provare a colorare con le tempere le uova e personalizzarle per l’occasione!

Materiale di riciclo

Foto Pinterest

Il materiale da riciclo torna sempre utile per la realizzazione di attività fai da te. Come in questo caso, per realizzare un centrotavola semplice ma d’effetto vi suggeriamo di utilizzare dei gusci d’uovo e un cartone portauova abbastanza capiente.

Inserite in ogni guscio una candelina e posizionateli all’interno del cartone. Decorate poi a piacere!