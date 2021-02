Dopo il grande successo della prima edizione, sta per tornare Celebrity Hunted, il reality, in onda su Prime Video, che mette in scena una vera e propria caccia alla celebrità con tanto di ex poliziotti in veste di cacciatori. A tenerci col fiato sospeso l’anno scorso era stato un cast di tutto rispetto: la coppia Fedez e Luis Sal, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, Claudio Santamaria con la compagna Francesca Barra, per arrivare ai solitari Costantino Della Gherardesca e Francesco Totti, che avevano deciso di sfuggire ai cacciatori in solitaria.

Celebrity Hunted 2: svelato il cast

Ma anche quest’anno il cast non sarà da meno! A partecipare alla seconda edizione di Celebrity Hunted saranno la conduttrice Vanessa Incontrada, l’attore Stefano Accorsi, la rapper MYss Keta in gara con Elodie, la giornalista sportiva Diletta Leotta, il cantante Achille Lauro in coppia con il produttore Boss Doms.

A comporre la squadra di cacciatori ci saranno, come lo scorso anno, ex poliziotti, esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che potranno seguire i fuggiaschi, tracciando i loro telefoni, visionando le telecamere di sorveglianza e utilizzando sistemi di riconoscimento delle targhe. Infatti, ogni volta che i fuggiaschi accenderanno il telefonino e faranno un prelievo, verranno immediatamente localizzati dagli hunter. Sarà quindi indispensabile trovare scorciatoie con astuzia e intelligenza, per scampare al gruppo di cacciatori, che, una volta individuata la posizione delle celebrità, si precipiterà sul luogo per la cattura fisica dei vip.

Quando esce la seconda stagione

Le riprese della seconda edizione di Celebrity Hunted sono attualmente in corso: si spiega così l’improvviso silenzio sui social delle celebrità coinvolte nel programma. Attualmente, non è ancora prevista una data ufficiale di uscita del reality game, anche se pare potrebbe sbarcare su Prime Video dalla prossima primavera.

Le regole del gioco

I fuggiaschi, singolarmente o in coppia, dovranno scappare in tutta Italia, con a disposizione solo un vecchio cellulare e una carta che consente un prelievo di 70 euro al giorno. Sulle loro tracce si muoverà un gruppo di ricercatori del settore investigativo, organizzato in cinque squadre operative preposte alla cattura fisica dei personaggi, coordinate dal Quartier Generale con sede nella Lanterna di Fuksas. Durante la prova, le coppie avranno anche la possibilità di dividersi, e nel caso solo uno di loro venga catturato, l’altro potrà comunque continuare la sua fuga. Il dodicesimo giorno, solo i ricercati riceveranno la posizione del punto di estrazione, e chi riuscirà a raggiungerlo senza farsi catturare vincerà il gioco.