Ceci come popcorn, la ricetta dell’estate: croccanti e saporiti

La ricetta che non puoi perderti: i nutrienti dei ceci con la consistenza crunchy dei popcorn. Faranno impazzire grandi e piccini.

I ceci sono un legume molto sfizioso che puoi consumare con la pasta, con il riso, frullare per ottenerne una crema o l’hummus. Nonostante questo, molte volte ci dimentichiamo di consumare questo alimento così prezioso per la nostra salute.

I ceci, infatti, sono poco calorici ma molto proteici (7 g) rispetto ad altri alimenti vegetali. Hanno pochi grassi e sono privi di colesterolo; inoltre sono ricchi di fibre e di composti antiossidanti. Abbondano di minerali (calcio, fosforo, magnesio e potassio) ma anche di vitamine del gruppo A e K. Non mancano anche di aminoacidi essenziali, come arginina, lisina e triptofano.

Ceci, i benefici per la salute

I ceci sono ricchi di proprietà benefiche per il nostro benessere. Migliorano la digestione e la regolarità intestinale, aiutano a controllare il livello di zuccheri nel sangue e fanno bene al cuore. Inoltre sono ideali per perdere peso e per rimanere “giovani” (poiché antiossidanti), irrobustiscono le ossa, riducono le infiammazioni, salvaguardano la salute di occhi, pelle e capelli.

Per questo motivo, ognuno di noi dovrebbe ricordarsi di consumare questi legumi almeno 2-3 volte a settimana, come contorno o come ingrediente principali di certi piatti. Ad esempio con cereali (pasta, riso, orzo, farro, cous cous) per fare un pieno di proteine, oppure frullandoli (togliendo la buccia esterna che è ricca di cellulosa).

Se non si è abituati a consumare i legumi, tuttavia, si potrebbe andare incontro a fenomeni di gonfiore addominale. Questi passano se si prende a mangiare i ceci con più frequenza, dato che l’organismo inizierà a tollerarli maggiormente. Quindi non deve essere una ragione per non mangiarli!

Sono tanti i modi per cucinare i ceci, tutti molto gustosi. A volte però vorremmo prepararli in una maniera più creativa e sfiziosa che possa piacere anche ai bambini. Ecco quindi la ricetta dell’estate: un modo semplice e veloce per prepararli.

La ricetta dell’estate: ceci croccanti come popcorn, facili e veloci da preparare

Chi non ama i popcorn? E se esistesse un modo per far ottenere ai nostri legumi la stessa consistenza crunchy dei semi di mais più famosi al mondo? Per la ricetta dei ceci popcorn occorreranno:

250 g di ceci secchi;

1 cucchiaio di olio;

Sale (q.b.);

Spezie a piacere (pepe, paprika).

Preparazione:

Ammollare i ceci per 12 ore (ricordarsi che non vanno bolliti ma si utilizzano crudi) ed asciugarli. Trasferire i ceci in una ciotola e condirli con sale, olio ed eventualmente le spezie, se si preferiscono. Mescolare il tutto. Disporli su una teglia rivestita con carta forno ed infornare a 200° per circa 45 minuti. Ci si accorgerà che sono pronti quando saranno dorati e croccanti. Salare alla fine.

Il risultato può essere conservato per più di un mese in un sacchetto di carta. I ceci popcorn così gustosi e “uno tira l’altro”. Puoi consumarli come snack da portare a lavoro, da mangiare a merenda oppure di sera mentre guardi un film. Insomma, sono assolutamente da provare!