Castagne croccanti fuori e morbide dentro: senza forno e padella, ma come? Trucco pazzesco

Le castagne sono sicuramente il simbolo della cucina autunnale: ecco il trucchetto per cuocerle senza forno e senza padella.

Quando si pensa all’autunno ci vengono in mente tanti elementi: il fresco, la pioggia, i paesaggi colorati dalle foglie secche e chiaramente anche le castagne. Si tratta di un alimento che viene inserito all’interno della categoria della frutta secca e che in questi ultimi mesi dell’anno è tra i più consumati in Italia, partendo dalla stagione autunnale fino a Natale.

Le castagne, anche se in generale viene detto che non sono ottime per la salute e soprattutto per mantenere la linea, in realtà possono avere tanti benefici per il nostro organismo. Sono per esempio un’ottima fonte di magnesio e di calcio, per rafforzare le ossa e il nostro sistema immunitario, inoltre aiutano anche il sistema nervoso perché hanno un effetto particolare sull’umore delle persone.

Castagne: come prepararle buone e croccanti senza forno e padella

Esistono davvero tantissimi modi per cucinare le castagne e in Italia nel corso degli anni sono state sperimentate tante ricette a base di questa frutta secca. Tra le più comuni ci sono sicuramente le caldarroste, ovvero castagne che vengono messe in forno o su un tipico braciere per renderle croccanti fuori e molto morbide dentro. Oltre alle tipiche caldarroste, ci possono essere anche molte alte preparazioni: come la farina di castagne, il castagnaccio e molto altro ancora.

Le castagne caldarroste sono comunque le più comuni e anche quelle più consumate a tavola, servite alla fine del pranzo domenicale oppure durante le occasioni speciali. Come abbiamo detto, non avendo il tipico braciere utilizzato storicamente, le castagne di questo tipo vengono cucinate nel forno oppure in padella.

Non tutti sanno che però c’è un terzo modo di prepararle in questo modo in maniera molto efficace.

Accendere il forno sicuramente non è una grandissima idea di questi tempi, dato soprattutto l’aumento dei costi delle bollette degli ultimi anni; proprio per questo motivo molti preferiscono cuocerle in padella, ma sicuramente il risultato non è lo stesso. Ecco perché nell’ultimo periodo si è sperimentata una terza preparazione per cucinare le castagne croccanti fuori e morbide dentro: la friggitrice ad aria.

Basta prendere le castagne e fare delle incisioni sulla buccia e poi posizionarle all’interno della friggitrice ad aria: l’importante è fare un solo strato e cercare di non sovrapporle troppo per farle cuocere univocamente. Dopodiché basta accendere la friggitrice ad aria a 200 °C e cuocere le castagne per 15-16 minuti fino a che non diventano croccanti.