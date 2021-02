Il bob lungo di Caterina Balivo è il taglio perfetto per la primavera 2021: coniuga la lunghezza dei capelli alle spalle, assoluto trend del periodo, con il mosso morbido e le punte scalate, super in voga in questo 2021.

La conduttrice sceglie di portarlo con la riga di lato: questo è un trucco per rendere ancora più voluminosi i capelli e per dar loro maggior movimento, grazie anche alle giuste scalature. La piega mossa, poi, dona quel tocco di dinamicità che rende questo taglio perfetto per tutte le età e gli stili.

Ad esaltarne le caratteristiche ci pensano delle delicate schiariture in nuance che partono non troppo attaccate alla radici, nel caso di Caterina quindi in un castano leggermente più chiaro di quello naturale. I capelli sembrano così baciati dal sole, facendoci già sentire nel pieno della bella stagione.

A chi sta bene il taglio di Caterina Balivo

Il caschetto come quello di Caterina Balivo sta bene soprattutto ai visi a punta, caratterizzati da una forma a cuore. Questo perché andrà a saltarne i naturali volumi sottolineandone i pregi. La riga di lato poi è un ottimo stratagemma se abbiamo bisogno di creare maggior simmetria sul viso.

Per quanto riguarda la tipologia di capelli, il bob lungo scalato è perfetto per le lisce che hanno bisogno di volume e movimento, o per chi ha un mosso ondulato (come la Balivo) che necessita di un taglio che sappia esaltarne le caratteristiche naturali. Il taglio è comunque facile da portare e trasversale, quindi sia che vogliate poi cambiare piega, non sarà affatto complicato.

In caso di capelli ricci, bisogna scalare nei punti giusti per assecondare la forma del capello senza mortificarlo, soprattutto nella parte davanti. In questo caso il taglio shag è quello più consigliato se si vuole un bob contemporaneo.