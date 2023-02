Cartoni animati anni ’80: l’elenco anno per anno

Vi ricordate i cartoni animati anni ’80? Vi proponiamo l’elenco anno per anno e vedrete che, anche se di tempo ne è passato parecchio, di molti ricorderete perfettamente anche le sigle, spesso cantate da Cristina D’Avena.

Godetevi questa lista di cartoni animati anni ’80 divisa secondo l’anno in cui sono stati trasmessi per la prima volta in Itaqlia, all’interno dei format dedicati ai bambini come Bim Bum Bam. Da Lady Oscar a Candy Candy fino ad arrivare all’Uomo Tigre e all’Ape Maia, ecco le serie animate che ci faranno ripensare alla nostra giovinezza!

I cartoni animati anni 80 più famosi

Foto Instagram | @cartoni_anni80

Ecco i migliori cartoni animati degli anni ’80, quelli che tutti i bambini di allora hanno amato di più:

Lady Oscar è tratto dal fumetto di Ryoko Ikeda che originariamente si era ispirata alla biografia di Maria Antonietta dello scrittore austriaco Stefan Zweig “La Rosa di Versailles”.

I Puffi sono cartoni animati tratti dai fumetti di Peyo e Yvan Delporte.

Don Chuck Castoro è stato prodotto in Giappone nel 1975 per un totale di 99 episodi divisi in due stagioni.

L’ape Maia è un anime per bambini prodotto dalla giapponese Zuiyo Eizo e dall’austro-tedesca Apollo Film.

Kiss Me Licia è una serie animata televisiva tratta da un manga creato da Kaoru Tada, ed è uno dei cartoni animati giapponesi fra i più amati di sempre.

Ryu il ragazzo delle caverne è uno dei cartoni più amati degli anni ’80 , è tratto da un manga del 1969-70 di Shōtarō Ishinomori.

Falco il superbolide è una serie televisiva anime prodotti dalla Toei Animation.

Anna dai capelli rossi è un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation.

Candy Candy è una serie televisiva anime prodotta dalla Toei Animation e tratta da un manga disegnato da Yumiko Igarashi, a sua volta tratto dall’omonimo romanzo scritto da Kyoko Mizuki.

Charlotte è una serie animata realizzata dalla Nippon Animation per un totale di 30 episodi.

Doraemon è una serie animata tratta da un manga scritto e disegnato dal duo Fujiko Fujio.

La Principessa Zaffiro è un anime giapponese tratto da una serie manga di Osamu Tezuka.

Mazinga Z è il robot dei cartoni animati anni ’80 tratto dal manga realizzato da Gō Nagai e prodotto dalla Toei Dōga.

Cartoni animati 1980

Scopriamo insieme l’elenco dei cartoni anni 80, divisi per anno di messa in onda per la prima volta sulle emittenti televisive italiane!

Candy Candy

Ryu il ragazzo delle caverne

Don Chuck il castoro

L’ape Maia

Mazinga Z

Ken Falco

Anna dai capelli rossi

Astroganga

Charlotte

Daitarn III

La principessa Zaffiro

Babil Junior

Blue Noah

Astrorobot contatto Ypsilon

Gakeen, il robot magnetico

Kyashan il ragazzo androide

I guerrieri delle stelle

Ransie la strega

Muteking

Le nuove avventure di Pinocchio

Peline Story

Superauto Mach 5

Il fantastico mondo di Paul

Cartoni animati 1981

Sicuramente li ricorderete a partire a Belle e Sebastien!

Belle e Sebastien

Bia la sfida della magia

Lulù l’angelo tra i fiori

Mimì e la nazionale di pallavolo

Daltanious

Hello! Sandybell

Lalabel

Arrivano i Superboys

Calendar Men

Cuore

Cybernella

Fantaman

La battaglia dei pianeti

Gli gnomi delle montagne

God Sigma

Gordian

Gran Prix il supercampionissimo

La spada di King Arthur

Supercar Gattiger

Vola, bambino Pepero

L’invincibile robot Trider G7

L’isola della piccola Flo

Starzinger

Tom Story – Le avventure di Tom Sawyer

Cartoni animati 1982

Partiamo dal mitico Doraemon fino a…

Doraemon

Galaxy Express 999

Hello Spank!

Lady Oscar

I Puffi

Jenny la tennista

L’Uomo Tigre

Chobin, il principe stellare

Conan il ragazzo del futuro

Sampei

Angie Girl

Cyborg 009

Piccole Donne

Sam il ragazzo del west

Robottino

Rocky Joe

La banda dei ranocchi

Sport Billy

Falco il superbolide

Cartoni animati 1983

Carletto il principe dei mostri vi dice qualcosa? Ecco qui…

Carletto il principe dei mostri

Lamù, la ragazza dello spazio

Devilman

Dottor Slump e Arale

Gigi la trottola

He-Man e i dominatori dell’universo

I fantastici viaggi di Fiorellino

L’uccellino azzurro

Yattaman

Vultus V

Mago pancione Etcci

Lucy May

Ruy, il piccolo Cid

Cartoni animati 1984

Georgie, cara Georgie… provate a resistere alle note della sigla…

Georgie

Mila & Shiro, due cuori nella pallavolo

Tartarughe Ninja

C’era una volta Pollon

Il Tulipano Nero

Nanà Supergirl

Coccinella

I Transformers

Le avventure di Huckleberry Finn

All’età della pietra

Il grande sogno di Maya

Cartoni animati 1985

Arrivano gli Snorky apre il 1985…

Arrivano gli Snorky

Là sui monti con Annette

Occhi di gatto

Memole

L’incantevole Creamy

Bun Bun

Evelyn e la magia di un sogno d’amore

Gli orsetti del cuore

Le più belle avventure di Alice

Piccola bianca Sybert

Poochie

Lo strano mondo di Minù

Rascal, il mio amico orsetto

Il giro del mondo di Willy Fog

John & Solfami

Cartoni animati 1986

Vola mio Mini Pony, quante avventure!

Vola mio Mini Pony

Kiss Me Licia

Dragon Ball

Gli Snorky

Holly e Benji due fuoriclasse

Magica magica Emi

Alice nel Paese delle Meraviglie

Alla scoperta di Babbo Natale

Alvin rock’n’ roll

Lovely Sara

M.A.S.K.

Mademoiselle Anne

The Real Ghostbusters

Il meraviglioso mondo di OZ

David Gnomo, amico mio

Cartoni animati 1987

Pollyanna ci ha fatto emozionare, ma che dire di Lupin?

Pollyanna

Lupin , l’incorreggibile Lupin

Ken il Guerriero

Jem

Le avventure dei cipmunk

Siamo quelli di Beverly Hills

Fantazoo

Sandy dai mille colori

Maple Town, un nido di simpatia

Cartoni animati 1988

Lalabel apre la lista del 1988…

Lalabel

Una sirenetta fra noi

Lo specchio magico

Arbegas

Cartoni animati 1989

Esplorando il corpo umano è uno dei più educativi cartoni mai visti in tv!

Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano

Milly un giorno dopo l’altro

Niente paura, c’è Alfred!

Teodoro e l’invenzione che non va

Conte Dracula

È quasi magia Johnny

Le sigle e le canzoni più amate dei cartoni animati anni 80

Ecco sigla, ritornelli e musiche dei cartoni TV più ascoltati negli anni ’80, quelli che ci tenevano compagnia il pomeriggio e che ancora oggi ricordiamo alla perfezione:

Siamo fatti così – Esplorando il corpo umano : la sigla è ideata da Alessandra Valeri Manera e Massimiliano Pani ed è cantata da Cristina D’Avena.

: la sigla è ideata da Alessandra Valeri Manera e Massimiliano Pani ed è cantata da Cristina D’Avena. Holly e Benji : la signa è scritta da Alessandra Valeri Manera e Nicola Gianni Muratori ed è cantata da Paolo Picutti.

: la signa è scritta da Alessandra Valeri Manera e Nicola Gianni Muratori ed è cantata da Paolo Picutti. Lady Oscar : ha due sigle, una cantata dai Cavalieri del Re e la successiva da Cristina D’Avena.

: ha due sigle, una cantata dai Cavalieri del Re e la successiva da Cristina D’Avena. Pollon : la sigla è interpretata da Cristina D’Avena, è scritta da Piero Cassano dei Matia Bazar e da Alessandra Valeri Manera.

: la sigla è interpretata da Cristina D’Avena, è scritta da Piero Cassano dei Matia Bazar e da Alessandra Valeri Manera. Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo : la sigla è stata scritta da Alessandra Valeri Manera, la musica è di Carmelo Carucci ed è cantata da Cristina D’Avena.

: la sigla è stata scritta da Alessandra Valeri Manera, la musica è di Carmelo Carucci ed è cantata da Cristina D’Avena. Georgie : la sigla è arrangiata da Alberto Baldan Bembo e Vlaber, scritta da Alessandra Valeri Manera e cantata da Cristina D’Avena.

: la sigla è arrangiata da Alberto Baldan Bembo e Vlaber, scritta da Alessandra Valeri Manera e cantata da Cristina D’Avena. I Puffi : la sigla è arrangiata da Augusto Martelli e cantata da Cristina D’Avena.

: la sigla è arrangiata da Augusto Martelli e cantata da Cristina D’Avena. Ken Il Guerriero : la sigla è scritta da Lucio Macchiarella ed è cantata e musicata da Claudio Maioli.

: la sigla è scritta da Lucio Macchiarella ed è cantata e musicata da Claudio Maioli. Occhi di Gatto : la sigla è scritta da Alessandra Valeri Manera, le musiche sono di Ninni Carucci ed è cantata da Cristina D’Avena.

: la sigla è scritta da Alessandra Valeri Manera, le musiche sono di Ninni Carucci ed è cantata da Cristina D’Avena. L’Incantevole Creamy : la sigla è scritta da Alessandra Valeri Manera ed è cantata da Cristina D’Avena.

: la sigla è scritta da Alessandra Valeri Manera ed è cantata da Cristina D’Avena. Daitarn 3: la sigla è arrangiata da Vince Tempera, scritta da Luigi Abertelli e cantata da I Micronauti.

E voi siete riuscite a resistere alla tentazione di canticchiarle? La musica è nell’aria…