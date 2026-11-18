Se ogni giorno devi far quadrare i conti di casa, questa carta è quello che fa per te: 1000 euro per le famiglie per l’acquisto di alimenti di prima necessità. Come scoprire se sei tra i fortunati Chi gestisce la casa e la famiglia lo sa bene: tra le corsie del supermercato si combatte ogni settimana una piccola battaglia silenziosa. Da una parte c’è la voglia di portare in tavola prodotti sani, genuini e che piacciano anche ai più piccoli, tra merende, frutta fresca e cene veloci dopo mille impegni; dall’altra ci sono i prezzi che salgono e il bisogno di far quadrare il bilancio familiare fino all’ultimo centesimo, spesso rinunciando a qualcosa per sé pur di non far mancare …

Se ogni giorno devi far quadrare i conti di casa, questa carta è quello che fa per te: 1000 euro per le famiglie per l’acquisto di alimenti di prima necessità. Come scoprire se sei tra i fortunati

Chi gestisce la casa e la famiglia lo sa bene: tra le corsie del supermercato si combatte ogni settimana una piccola battaglia silenziosa. Da una parte c’è la voglia di portare in tavola prodotti sani, genuini e che piacciano anche ai più piccoli, tra merende, frutta fresca e cene veloci dopo mille impegni; dall’altra ci sono i prezzi che salgono e il bisogno di far quadrare il bilancio familiare fino all’ultimo centesimo, spesso rinunciando a qualcosa per sé pur di non far mancare nulla ai figli.

Proprio per dare un sollievo concreto a chi tiene in piedi l’organizzazione quotidiana della famiglia, torna per il quarto anno la Carta Dedicata a Te, la misura promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) a sostegno di oltre un milione di nuclei familiari. Un supporto diretto pensato per alleggerire una delle voci di spesa più pesanti e costanti: il carrello alimentare.

Un aiuto concreto da 1.000 euro diviso in due momenti dell’anno

L’intervento mette a disposizione un contributo complessivo di 1.000 euro per ogni famiglia, destinato esclusivamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Per accompagnare le esigenze domestiche con continuità, la somma viene erogata in due tranches ben distinte:

Prima tranche: 500 euro accreditati a novembre 2026 , un aiuto prezioso per affrontare con più serenità le spese invernali e l’avvicinarsi delle festività, quando le richieste dei bambini e gli impegni familiari si moltiplicano.

500 euro accreditati a , un aiuto prezioso per affrontare con più serenità le spese invernali e l’avvicinarsi delle festività, quando le richieste dei bambini e gli impegni familiari si moltiplicano. Seconda tranche: ulteriori 500 euro erogati ad aprile 2027, per dare continuità al supporto anche con l’arrivo della primavera.

In più, chi utilizza la carta può contare su un vantaggio aggiuntivo che fa davvero la differenza alla cassa: uno sconto ulteriore del 15% sugli acquisti effettuati nei negozi e supermercati aderenti, permettendo di far rendere ancora di più il budget dedicato alla spesa di tutti i giorni.

A chi spetta e cosa fare subito per non perderla

La misura è riservata ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro. Una buona notizia per chi ha già mille incombenze quotidiane è che non bisogna compilare domande o affrontare trafile burocratiche: i beneficiari vengono individuati direttamente incrociando i dati INPS e comunali.

Ci sono però due passaggi fondamentali da segnare sull’agenda per essere certe di non perdere il contributo:

Controllare le liste del Comune: Per sapere se si rientra tra le famiglie beneficiarie, è necessario verificare l’assegnazione direttamente sul sito istituzionale del proprio Comune di residenza. Attivare la carta entro la scadenza: Una volta ottenuta la carta, bisogna effettuare almeno un primo acquisto entro il 16 dicembre 2026. È una data tassativa: se non viene utilizzata entro quel giorno, si perde il diritto all’intero importo.

Per tutti i dettagli operativi, l’elenco dei beni acquistabili e le comunicazioni ufficiali, è possibile consultare il sito istituzionale del MASAF all’indirizzo masaf.gov.it.

Nel video qui sotto ti spieghiamo in modo semplice e chiaro tutte le istruzioni per verificare se il tuo nucleo familiare rientra nelle liste, attivare la carta nei tempi giusti e usarla al meglio per la spesa di casa.

Siamo certi che questo sarà uno dei regali più emozionanti che troverai sotto l’albero di Natale!