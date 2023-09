Carote, cucinale così e i tuoi bimbi impazziranno: solo condimento, ricetta super economica e sfiziosissima

Le carote sono un alimento molto nutriente che dovrebbe essere parte integrante di una dieta equilibrata, preparale come snack originale.

Le carote sono uno degli ortaggi più versatili e salutari disponibili in natura, con una lunga lista di benefici per la salute. Sono celebri per la loro ricchezza in vitamina A, nutriente essenziale per il benessere degli occhi, per la visione notturna e la salute della retina.

Contengono inoltre fibre dietetiche che favoriscono la digestione e mantengono un sistema digerente sano, aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Sono ricche di antiossidanti, come beta-carotene, che proteggono le cellule dal danneggiamento ossidativo. Gli antiossidanti svolgono inoltre un ruolo importante nella prevenzione delle malattie croniche.

Il consumo regolare di carote promuove dunque il miglioramento della salute della pelle grazie a vitamine e antiossidanti. Il beta-carotene può anche conferire alla pelle un leggero colorito. le carote possono essere consumate sia crude sia cotte al vapore o in acqua bollente facendo attenzione a non renderle eccessivamente morbide perché perderebbero gran parte dei loro nutrienti. Le carote possono anche essere cotte arrosto o sulla griglia .

Quando si tratta di soddisfare le esigenze nutrizionali dei bambini è fondamentale trovare alternative sane ai tradizionali snack confezionati, spesso ricchi di conservanti. Le chips di carote, ad esempio, possono essere una scelta salutare e molto gustosa perché combinano il gusto delizioso con i benefici per la salute delle carote.

Come preparare le chips di carote

Si possono preparare in modo semplice e divertente per deliziare il palato dei più piccoli e promuovere una dieta equilibrata. Per la loro preparazione occorrono i seguenti ingredienti:

Carote fresche

Olio d’oliva

Sale

Pepe (un pizzico opzionale per un tocco di piccantezza)

Erbe aromatiche come rosmarino o timo

Iniziare lavando e sbucciando le carote. Questo passaggio è importante per rimuovere eventuali residui di terra e garantire che le chips siano pulite e croccanti. Utilizzare poi un pelapatate o una mandolina per tagliare le carote a fette sottili e uniformi. Questo serve per ottenere chips che cuociano in modo omogeneo e diventino croccanti.

Disporre quindi le carote su una teglia da forno foderata con carta forno. Spruzzare un po’ d’olio d’oliva su entrambi i lati delle carote e condirle con qualche pizzico di sale e le spezie per un tocco di sapore extra. Preriscaldare quindi il forno a 180° gradi e cuocere le carote per 15-20 minuti finché non diventano dorate e croccanti. Girarle quindi a metà cottura per ottenere una doratura uniforme.

Una volta pronte togliere le chips dal forno e lasciarle raffreddare per alcuni minuti. Possono quindi essere servite come snack salutare per i piccoli (ma anche per gli adulti) magari accompagnate da una salsa a base di yogurt per un tocco di sapore in più. Le chips di carote sono un’alternativa sana alle tradizionali patatine fritte. Sono ricche di vitamina A, essenziale per la salute degli occhi e contengono fibre che favoriscono la digestione. Questo snack fornisce anche una dose di antiossidanti, contribuendo a rinforzare il sistema immunitario dei bambini. Prepararle in casa sarà facile e divertente e i bambini adoreranno il loro sapore croccante.