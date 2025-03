Con le creme anti cellulite non risolverai il problema, potresti aver bisogno del trattamento più richiesto del momento

Esistono innumerevoli trattamenti per la cura del corpo e della pelle, ma quali sono quelli più efficaci? La carbossiterapia sembrerebbe essere un trattamento utile per diverse ragioni, il motivo per cui viene proposta specialmente alle donne è la cellulite.

Ricorrere alla carbossiterapia per contrastare la cellulite potrebbe fare la differenza. I famosi prodotti “anti cellulite” e tutte quelle creme proposte sul mercato sembrerebbero non fare abbastanza. Talvolta, potrebbe esserci il bisogno di ricorrere a trattamenti più specifici che solo gli esperti del settore possono effettuare.

Cos’è la carbossiterapia e come funziona? Scopriamo tutte le informazioni su questo trattamento e i vari costi!

Carbossiterapia: cos’è, come funziona e quanto costa

Si tratta di un trattamento medico con un obiettivo ben preciso: migliorare l’afflusso di ossigeno ai tessuti danneggiati o comunque indeboliti dalla scarsa circolazione del sangue.

La terapia non è eccessivamente invasiva, i risultati sembrerebbero essere molto efficaci e per questo motivo viene consigliata perlopiù a chi soffre di cellulite.

Come funziona esattamente la carbossiterapia? Durante il trattamento viene utilizzata l’anidride carbonica che viene iniettata al di sotto della cute per eliminare i prodotti di scarto del metabolismo tissutale, per migliorare la circolazione del sangue e per favorire il processo di ossigenazione.

Non è tutto, perché visti gli innumerevoli benefici del trattamento in questione, gli esperti di medicina estetica hanno deciso di proporre la carbossiterapia anche per altre aeree del corpo, in quanto utile per rendere la pelle più compatta e contrastare, quindi, i famosi segni dell’invecchiamento.

Il trattamento funziona nel seguente modo: la prima cosa da fare è una visita specialistica, quindi il medico esperto dovrà valutare bene la situazione; dopodiché sarà importante stabilire quante sedute stabilire per tutta la durata del trattamento.

Solitamente le sedute proposte sono all’incirca 10, potrebbero però essere di meno, fino a 6, o anche di più, fino a 12 sedute. La problematica da trattare influisce sulla scelta delle tempistiche.

Per effettuare il trattamento viene utilizzata un’apparecchiatura medicale che permette di iniettare nell’aera interessata l’anidride carbonica a temperatura corporea. L’apparecchiatura, quindi, ha il compito di riscaldare il gas e di regolare la velocità del flusso erogato.

Quanto costa il trattamento? Una singola seduta potrebbe arrivare a costare fino a 100 euro e la durata della seduta di carbossiterapia è di circa 15 – 20 minuti. Sconsigliato a chi ha una gravidanza in corso, soffre di patologie cardiache gravi, soggetti con insufficienza respiratoria cronica o renale ed epatica.