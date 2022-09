Il mistero di Cara Delevingne: cosa le succede?

In queste ore un mistero avvolge Cara Delevingne e le sue condizioni di salute, dopo alcune immagini diffuse online sulla modella che appare trasandata, magrissima e disorientata mentre arriva all’aeroporto di Los Angeles. Video che abbiamo scelto di non pubblicare, ma che ricalcano una situazione preoccupante…

Cara Delevingne preoccupa il mondo

Foto Shutterstock | lev radin

Anche l’amica Margot Robbie, avvistata nei pressi della villa di Cara Delevingne, avrebbe alimentato l’apprensione dei fan mostrandosi visibilmente sconvolta dopo essere andata a trovarla. L’attrice avrebbe lasciato l’abitazione in lacrime e non è dato sapere altro su cosa stia accadendo.

La modella, ritratta qualche giorno fa in un video in apparente stato confusionale e magrissima, gli abiti trasandati e l’andatura incerta, avrebbe disertato inspiegabilmente due importanti eventi che la vedevano protagonista. Ma non è tutto: secondo alcuni, avrebbe smesso di mangiare e negli ultimi tempi la famiglia le starebbe accanto in modo particolarmente assiduo.

Sono immagini che hanno scosso il pubblico e che stanno tenendo aperto un grande interrogativo sulle sue condizioni psicofisiche. Al momento nessun aggiornamento è emerso sulla situazione ed è ancora mistero su cosa succede davvero a Cara Delevingne.