Cara Delevingne cambia look: da bionda a castana

Cara Delevingne non si ferma mai e ha deciso ancora una volta di cambiare look. La settimana scorsa infatti la modella ha pubblicato una foto del nuovo colore di capelli sul suo profilo Instagram.

La modella e attrice ha quindi archiviato il vecchio biondo miele, chiaro e luminoso, e ha optato un castano molto chiaro, più simile al colore delle sue iconiche sopracciglia.

“Le bionde si divertono, ma le castane… “ si legge nella didascalia che Cara ha scritto per accompagnare il post.

Per Cara un nuovo look realizzato da Mara Roszak

Addio quindi ai capelli biondi. Nel selfie pubblicato sul popolare social di fotografia la Top Model mostra fiera il nuovo hair look: uno shag lungo e scalato, in pieno stile anni ’70 con un ciuffo-frangia lungo e aperto sulla fronte, portato con la riga leggermente laterale.

Il nuovo look è stato eseguito dalla hairstylist Mara Roszak, fondatrice del Mare Salon a West Hollywood, Los Angeles. “I capelli di Cara hanno una bellissima texture e sapevo che uno shag lungo e morbido sarebbe stato perfetto per esaltarla”, ha detto Roszak, entusiasta del lavoro fatto.

Cara e il look ice blonde

Non è però la prima volta che Cara Delevingne stupisce tutti con i suoi continui cambi look. In passato la modella aveva optato per un look ice blonde: capelli cortissimi, decolorati e trattati con un tonalizzante biondo ghiaccio in contrasto con le sopracciglia bold.

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

Pixie cut biondo platino

Il pixie cut è stato uno dei tagli più in voga degli ultimi anni e, naturalmente, anche Cara non ha perso occasione per sfoggiare questa rivisitazione del classico caschetto. Più corto lateralmente e sulla nuca, anche questa volta biondo platino.

Foto Getty Images | Tim P. Whitby

A zero

Cara Delevingne non è passata dai capelli lunghi ai capelli corti in modo graduale come facciamo in tante. Anzi, ci ha dato un taglio in maniera drastica adottando il trend della testa rasata in versione femminile. Il look, pur essendo dovuto a necessità di copione, all’epoca aveva suscitato non poco scalpore.