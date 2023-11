“Capisce che sta per essere adottato”: il gesto del cane fa sciogliere il cuore | Video

Impossibile non commuoversi nel momento in cui abbiamo davanti un cane che capisce di essere stato adottato.

Adottare un cane non è certamente da tutti, è importante ammetterlo. In tanti professano infatti il loro amore per gli animali, ma spesso preferiscono comprarne uno presso un allevamento, a volte senza nemmeno preoccuparsi se questa struttura sia davvero affidabile (tanti fanno accoppiamenti senza tenere conto della salute degli animali).

Farlo però può essere un gesto importante non solo per avere una creatura in casa che possa regalarci felicità, ma anche per far sì che noi possiamo ricambiare l’affetto nei confronti di chi non ha più una famiglia. Vederli dentro una gabbia con gli occhi speranzosi all’idea che la loro prigionia possa finire non può che stringere il cuore.

Il cane capisce che sta per essere adottato

“A loro manca solo la parola“, è la frase che si sente dire spesso in riferimento agli animali per sottolineare quanto siano intelligenti e in grado di percepire quello che accade attorno a loro. Non a caso, non sono poche le segnalazioni relative ad alcuni di loro che hanno percepito un terremoto ormai imminente, ma anche quele relative a chi si è ritrovato a fare una visita medica urgente perché uno di loro stava spesso vicino a una parte del corpo ben precisa, come a segnalare qualcosa che non andava come previsto. Questo è, ad esempio, quello che è accaduto a Carolyn Smith, che ha saputo di avere un tumore al seno perchè uno dei suoi cagnolini non si staccava mai dal suo seno.

Allo stesso tempo, sono diversi i Fido che sanno ovviamente comprendere anche quello che sta per avvenire nella loro vita, a conferma di siano dotati di una sensibilità fuori del comune. È quello che possiamo riscontrare anche in questo cane protagonista di un video, che notiamo dietro le sbarre in canile, poco prima di lasciarlo definitivamente.

L’animale si è infatti reso conto che la sua permanenza in quel luogo così triste e angusto stava per finire, grazie a una famiglia che aveva deciso di adottarlo e portarlo a casa. In quel frangente lui messo da parte ogni indugio e ha dato la zampa a chi si trovava dall’altra parte, dopo avere compreso quanto meritasse la sua fiducia. Impossibile non restarne colpiti.

La procedura per l’adozione

Chi ha deciso di adottare un cane dovrebbe sapere come tutto non sia così immediato, ci sono infatti delle procedure ben precise da seguire, ma legate alla volontà del canile di non cedere l’animale al primo venuto. È infatti indispensabile, soprattutto per gli animali che vengono da una storia davvero difficile, che finiscano in mani sicure.

Ci sono quindi dei requisiti ben precisi da rispettare, che valgono per ogni strututra: