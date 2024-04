Capelli sempre in ordine con gli scrunchie giusti (e colorati): così li compri una volta e non te ne preoccupi per un po’

Immaginare il polso di qualsiasi donna senza un elastico è pressoché impossibile ma non solo: nove volte su dieci la fatidica domanda “hai un elastico da prestare?” rischia di mettere in crisi persino l’amicizia più storica! Questo perché, checché se ne voglia dire gli elastici rientrano a tutti gli effetti tra i beni di prima necessità per chi ha i capelli lunghi, tanto da rischiare di essere più importanti perfino della propria migliore amica. Se poi sono particolari come gli scrunchie, scegliere cosa fare è davvero difficile perché possono rappresentare anche un interessante complemento estetico per il proprio look.

A maggior ragione ora che la primavera è arrivata e le temperature si fanno sempre più roventi, gli scrunchie sono degli ottimi alleati per affrontare al meglio il caldo sia in casa che in ufficio, specie perché permettono di avere i capelli sempre in ordine e ridurre l’eventuale rigonfiamento derivante dall’umidità.

Aspetto curato e sempre alla moda: gli scrunchie sono quel tocco di classe in più per il tuo outfit

Colorati, pratici e alla moda, gli scrunchie poi sono un accessorio di stile non da poco e che spesso viene sottovalutato in barba al potenziale nascosto che invece ha. Solitamente vengono realizzati con tessuto chiffon arruffato per l’occasione, elemento che comunque li rende abbinabili con outfit di qualsiasi tipo, da quello sportivo a quello elegante. Presupposte queste potenzialità e tutti questi utilizzi perché allora non approfittare dell’incredibile promozione da 20 pezzi tutti colorati a meno di 10 euro?

Acquistare un sacco di scrunchie colorati diversi è chiaramente molto ma molto più conveniente rispetto ad acquistarne uno solo alla volta. Se si va a guardare il prezzo singolo di mercato, infatti, si può notare come gli scrunchie si aggirano intorno al singolo euro, se non di più; acquistandoli in blocco si finisce quasi per dimezzare la spesa che si deve affrontare andando però a moltiplicare il numero di look a propria disposizione.

Il set qui presente offre 6 scrunchie a tinta unita, perfetti per chi vuole darsi un’aria più formale e curata ma non solo; il grosso del prodotto è rappresentato dagli altri scrunchie, stavolta 14 più audaci o romantici con bellissimi motivi sopra per un pool party o un aperitivo in centro.

Puoi stare certa di una cosa però: tutti i modelli ti renderanno più accattivante e unica che mai e puoi anche indossarli al polso come semplici bracciali se hai la piega appena fatta. Adatti a tutti i capelli (sì, anche a quelli crespi o super ricci lo so che te lo stavi chiedendo), gli scrunchie rispettano le lunghezze e non c’è il rischio che restino anche ciuffi di capelli attaccati tutti attorno, cosa invece spiacevole e all’ordine del giorno con i più normali elastici.

Il minor quantitativo di capelli strappati dipende proprio dall’utilizzo intelligente del tessuto chiffon, materiale che rende lo scrunchie morbido e confortevole mantenendo comunque una moderata elasticità riducendo, nel contempo, la pressione esercitata sulla propria chioma: in altre parole, fissa delicatamente senza danneggiare o provocare stress al capello indebolendolo (a tal proposito, sai come prenderti cura della tua chioma al meglio?).

E poi, puoi farci davvero di tutto. Dall’intramontabile coda di cavallo al più trendy chignon basso o alto, usa gli scrunchie anche per impreziosire una voluminosa mezza coda o ancora le trecce alla francese. E se si dovessero sporcare, sappi che sono facilissimi da pulire puoi lavarli nella lavatrice a basse temperature oppure a mano e non si rovineranno mai.

Pourfemme.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.