Capelli perfetti in un minuto, stop ai capelli ribelli!

È capitato a tutte di uscire di casa con i capelli spettinati, crespi e senza forma. Purtroppo i capelli ribelli sono il nemico numero uno di chi vuole avere una chioma sempre ordinata. C’è una buona notizia! Esistono soluzioni semplici, veloci che sono alla portata di tutte che ci permetteranno di avere capelli perfetti in un solo minuto.

Capelli perfetti in un minuto cosa fare!

I capelli possono divenire ribelli per diversi motivi come l’umidità, l’inquinamento, la disidratazione, uso frequente di piastre e phon caldi, ma anche l’uso di prodotti non adatti al proprio tipo di capello. Tutti questi motivi possono indebolire la fibra del capello e favoriscono il crespo.

Ci sono delle soluzioni veloci per avere capelli perfetti in un minuto ecco come procedere.

Il trucco della spazzola e dell’olio leggero: basta applicare pochissime gocce di olio di argan o semi di lino direttamente sulle punte così da eliminare il crespo e donando immediata luminosità. Acconciature salva-tempo: basta fare una coda bassa elegante che ha un senso di ordine, nulla di più veloce, anche lo chignon spettinato è perfetto quando i capelli non sono stati lavati di recente. Infine i cerchietti e le fasce, accessori economici e pratici che domano i capelli ribelli all’istante. Lo spray magico idratante e anti-crespo: si applica al volo, compatta la fibra e rende i capelli subito gestibili. Il phon freddo: azionare un getto di aria fredda finale sigilla le cuticole e dona immediata brillantezza.

Si potrebbero trattare i capelli a lungo termine in questo modo. Iniziamo con la maschera nutriente, da fare una volta a settimana. Quando si lavano i capelli usare lo shampoo delicato senza solfati per non seccare il capello. Andare a tagliare regolarmente delle punte così da prevenire doppie punte e nodi. Inoltre seguire un’alimentazione ricca di vitamine e omega-3 per capelli forti dall’interno.

Maschere capelli fai da te!

I capelli ribelli hanno bisogno di idratazione profonda e nutrimento, ma non è necessario ricorrere a prodotti costosi, ma solo pochi ingredienti naturali. Di sicuro li avrai in casa, di sicuro puoi preparare delle maschere efficaci per rendere i capelli più morbidi, lucidi e disciplinati. Stop ai capelli ribelli.

Iniziamo con la maschera all’olio di cocco e miele ideale per capelli crespi e secchi. Ti bastano 2 cucchiai di olio di cocco e un cucchiaio di miele, mescoliamo per bene gli ingredienti e applichiamo sulle lunghezze. Dobbiamo lasciare agire per 30 minuti sotto una cuffia e poi si procede a lavare i capelli. Ecco un’altra maschera allo yogurt e aloe vera, per un’idratazione immediata, mescolare 2 cucchiai di yogurt bianco naturale e un cucchiaio di gel di aloe vera, applicare su tutta la chioma, lascia agire per 20 minuti e risciacquare con acqua tiepida. Infine puoi provare con la maschera con una banana matura schiacciata e due cucchiai di olio d’oliva, frullare il tutto applicare sui capelli e lasciamo agire per 25 minuti.

Si potrebbe provare con una non vera maschera, ma un trattamento rapido, diluisci 2 cucchiai di aceto di mele in 1 litro d’acqua e usalo come ultimo risciacquo. Questa comba va a chiudere le cuticole, elimina il crespo e dona lucentezza immediata. Puoi applicare una volta alla settimana.