Capelli mossi utilizzando una lattina di Coca-Cola: in pochi secondi sembrerete appena uscite dal parrucchiere

I capelli mossi possono essere un vero salva vita, dare brio al volto e un tocco di stile per una serata speciale ma richiedono troppo tempo.

Con il trucco della Coca-Cola invece si può ottenere una bellissima capigliatura senza spendere troppo dal parrucchiere, direttamente a casa e in modo anche veloce.

Bastano solo pochi minuti e semplici passaggi per un risultato straordinario su ogni chioma, anche per coloro che hanno solitamente capelli piatti e molto lisci e vogliono cambiare.

Come fare i capelli mossi con il trucco della Coca-Cola

Il trucco della lattina arriva direttamente dai social ed è molto veloce, basta seguire scrupolosamente ogni passaggio per un risultato perfetto in poco tempo. Ovviamente oltre alla tipica lattina di Coca-Cola è possibile usare anche un altro modello, basta semplicemente che sia di latta.

Per prima cosa occorre eliminare la parte superiore della stessa, quindi vale la pena farlo prima per avere in caso di necessità la lattina pronta all’uso. Va quindi rimossa la parte superiore, basta avere un apri-barattolo. Una volta rimossa la parte lavare bene la lattina. Procedere con una limetta per appiattire bene tutto il contorno interno, evitando così di farsi male o strappare i capelli. La lattina è pulita e pronta all’uso.

Per creare i ricci o mossi, a seconda delle necessità, basta solo far entrare una ciocca di capelli all’interno della stessa, senza avvolgerla o altro, semplicemente alzando la lattina verso i capelli. Meglio scegliere dei ciuffi non proprio sottili così da rendere tutto più veloce. Spingere la lattina verso l’alto e poi azionare il phon nella parte esterna. Il calore si diffonderà in modo particolare all’interno e quindi darà vita ad un bellissimo riccio.

Se si vuole ottenere solo un mosso bastano pochi secondi, se si vuole proprio arricciare il capello allora è possibile tenerlo un tempo ulteriore in posa. Una volta ultimato questo passaggio si può applicare a propria scelta della schiuma fissate e volumizzante o della cera e il gioco è fatto. Coloro che hanno capelli molto sottili dovrebbero tenere in posa qualche minuto in più la lattina per fissare meglio la forma e poi prediligere un prodotto fissante in polvere al fine di non appesantire ulteriormente i capelli stessi.

Risultato perfetto in poco tempo e praticamente a costo zero. Una volta realizzata la lattina si potrà conservare e utilizzare ogni volta che si vogliono mossi molto strutturati e veloci.