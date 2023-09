Il taglio perfetto d’autunno: 6 modelli da utilizzare per avere un look perfetto

Se ami essere alla moda, non ti puoi perdere i tagli di capelli che saranno in voga questo autunno: ecco come avere un look sempre impeccabile.

Ormai l’estate sta arrivando al suo termine e con essa finiscono anche le tendenze che ci sono state in questi ultimi mesi, per lasciare il posto a quelle che domineranno tutta la stagione autunnale.

Infatti ogni periodo dell’anno è caratterizzato da diverse mode da seguire per essere sempre al pasto con i tempi e le acconciature per i capelli rientrano nelle categorie che subiranno dei cambiamenti rispetto a quest’estate. Saranno sei in particolare le acconciature tra cui scegliere per avere sempre un look perfetto e raffinato.

Ecco le 6 acconciature perfette per la stagione autunno

La prima acconciatura che sarà di moda durante l’autunno è il caschetto: si tratta di un taglio classico e versatile, visto che può essere realizzato pari o scalato, corto ma anche un po’ più lungo in base ai propri gusti personali. È perfetto per incorniciare il volto è renderne i tratti delicati.

Per chi invece hai i capelli molto lunghi torneranno di moda le pieghe retrò del secolo passato, arrivando fino agli anni ‘40 del 1900. Queste pieghe sono molto belle e voluminose e ricordano le acconciature delle star di Hollywood degli inizi.

Sempre per le persone che hanno i capelli lunghi, il taglio per l’autunno sarà quello scalato. Bisogna dire quindi addio a tutti i capelli pareggiati, ma scegliere delle scalature interessanti per poter dare movimento all’acconciatura e giocare sulla particolarità del proprio stile. Vanno molto di moda infatti i tagli disordinati come il mullet o lo shag con diversi layer perfetti da ordinare con i capelli mossi.

Uno stile evergreen che piace ha tantissime donne è la frangia, ma ancora meglio sono i ciuffi laterali nello stile inizio anni 2000, poiché donano un effetto molto simile a quello della frangia stessa, ma sono molto più leggeri e vanno ad esaltare di più i tratti del viso invece di nasconderli.

Per chi volesse invece cambiare completamente stile si può optare per un taglio drastico come quello del pixie cut. È perfetto in particolar modo per chi avesse un viso tondo oppure ovale, e va a risaltare i tratti del volto ed è perfetto per chi desidera uno stile ordinato elegante.

Infine lo shixie è uno dei tagli da provare assolutamente se si amano a portare i capelli corti e uno stile più sbarazzino. Si adatta a ogni tipo di forma del viso e a ogni tipologia di capelli, è rende in grado di giocare con i volumi presenti ai lati della testa, lasciando al tempo stesso maggiore leggerezza sulla nuca.