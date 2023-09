Capelli, il biondo perfetto per questo autunno è questo: un look perfetto

Cambio look dopo l’estate: nuance delicata e raffinata, è questo il biondo perfetto per l’autunno/ inverno 2023.

Quello dei capelli provati, secchi e sfibrati è uno degli inconvenienti più fastidiosi con cui bisogna fare i conti al termine della bella stagione. Mare, sole e tanti altri fattori contribuiscono a stressare non poco la chioma, che, al rientro delle vacanze, ha bisogno di cure e attenzioni. Idratare e nutrire i capelli è la regola numero 1 per donare loro nuova vita e farli tornare a splendere e, per farlo, bisognerà ricorrere a prodotti specifici, adatti alla propria tipologia di capello. Solo a questo punto sarà possibile dedicarsi anche all’estetica e, perché no, cambiare colore.

Anche quest’anno l’autunno ha le sue tendenze e una nuance su tutte sta facendo impazzire le donne. Un colore luminoso ma allo stesso tempo naturale, che non prevede stacchi netti ma sfumature eleganti. Amanti del biondo, ecco quale colorazione dovrete chiedere al vostro hair style per brillare nei prossimi mesi.

Il biondo perfetto per questo autunno trae ispirazione da una bevanda

Nonostante i nostalgici dell’estate siano tantissimi, c’è chi ama l’autunno e vede in questa magica stagione l’inizio di un nuovo capitolo. E cosa c’è di meglio di un look rivoluzionato per prepararsi a un nuovo inizio? Se sei alla ricerca del biondo perfetto per l’autunno appena iniziato, dovresti dare un’occhiata alla credenza del tè. No, non è uno scherzo perché tra le tonalità di biondo più amate del momento c’è la Vanilla Chai.

Si tratta di una sfumatura particolarmente adatta a chi ha il colore di partenza già biondo o castano chiaro, per un effetto finale ultra naturale. Questa nuance prende il nome dall’omonima bevanda orientale speziata ed è un perfetto equilibrio tra biondo freddo e caldo. Una colorazione che già da diversi anni sta spopolando sui social, con tanto di hashtag dedicato, e che si rivela perfetta per questo periodo dell’anno. Un biondo notevole, ma che non risulta artefatto, neanche sulle lunghezze. Il più grande dei vantaggi?

Non essere schiave della ricrescita, poiché questo biondo ispirato al golosissimo tè rende alla perfezione con la tecnica del balayage. Le radici, quindi, restano scure e i capelli vengono man mano schiariti, quanto più ci si avvicina alle punte. Un degradé delicato, che dà vita a intriganti giochi di luce e colore. Il Vanilla Chai rappresenta la scelta giusta per chi ha voglia di cambiare, ma nello stesso tempo di non stravolgere del tutto il proprio aspetto.