Capelli, i colori più richiesti per questo autunno: 10 modelli per un look perfetto

Il mondo dell’hair-styling detta la moda e perciò ecco quali sono i 10 colori di capelli più richiesti, pronti a diventare tendenza.

Ad oggi un beauty look è completo nel momento in cui si conclude con la realizzazione di un’acconciatura. La componente estetica di una bella chioma è divenuta fondamentale e un esempio lampante è dato proprio dalle sfilate di moda e red carpet. Styling di ogni genere e i più svariati modelli – dal più corto al più lungo – all’insegna dell’eterogeneità. D’altronde anche i capelli – a seconda del tipo di piega – possono rendere una persona diversa esattamente come le sopracciglia cambiano lo sguardo.

E anche i colori fanno la differenza – per non parlare della questione legata all’armocromia, attualmente in voga, coinvolgente tutti gli aspetti, dalla moda alla bellezza. Ebbene, recentemente è emersa una top 10 riguardante la classifica delle differenti tonalità per capelli, divenute dei veri e propri trend da seguire. Difatti, si registrano molteplici richieste per copiare le icone dello star system, stando al passo con la moda del momento: quindi sfumature pazzesche, pronte per essere sfoggiate.

Capelli, la top 10 dei colori più richiesti per un look da favola

Ultimamente si è trattato dei migliori tagli di capelli per questa stagione. Infatti, dal caschetto alle onde, ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma come previamente accennato, anche un bel rinnovamento cromatico potrebbe risollevare l’umore e migliorare l’autostima poiché, si sa, recarsi dal parrucchiere diventa, alla fine, terapeutico. Difficile scegliere, però, tenendo conto oltretutto dei propri colori naturali affinché combacino e l’ensemble risulti, perciò, in armonia.

A questo riguardo, ecco i 10 modelli maggiormente richiesti dai clienti. Qualche novità e altrettante sorprese, tutte da provare:

Biondo Barbie : non poteva mancare il colore ispirato all’iconico film sulla bambolina più famosa al mondo, campione d’incassi. Un semplice biondo dorato, dai toni più caldi o freddi , per un look luminoso e fresco;

: non poteva mancare il colore ispirato all’iconico film sulla bambolina più famosa al mondo, campione d’incassi. , per un look luminoso e fresco; Castano e i suoi riflessi : dal cioccolato al moka, tale cromia è il trend dell’autunno che conferisce grande fascino e sensualità;

: che conferisce grande fascino e sensualità; Rame : dalle tonalità vibranti, dona una certa personalità al look, risaltando così l’incarnato . Adatto a basi castane, bionde e rosse, importante scegliere la nuance giusta – in base alle proprie esigenze;

: . Adatto a basi castane, bionde e rosse, importante scegliere la nuance giusta – in base alle proprie esigenze; High Contrast Balayage : tecnica di contrasto che ravviva alcune ciocche , anche in questo caso conferendo maggiore lucentezza;

: , anche in questo caso conferendo maggiore lucentezza; Buttercream Blonde : come si evince, il colore biondo è imbattibile, regalando sfumature più ‘creamy‘ , giustappunto;

: come si evince, il colore biondo è imbattibile, , giustappunto; Colori scuri : nero o castano purché freddi e assoluti – a differenza di quanto affermato poc’anzi, valevole per il marrone dalle tonalità più calde;

: – a differenza di quanto affermato poc’anzi, valevole per il marrone dalle tonalità più calde; Capelli bicolore : tendenza 2023 per chiome alternative ed estrose . Un esempio gli Umbrella Hair, dati da un contrasto cromatico chiaro-scuro, rispettivamente posizionati il primo esternamente e il secondo al di sotto della chioma;

: . Un esempio gli Umbrella Hair, dati da un contrasto cromatico chiaro-scuro, rispettivamente posizionati il primo esternamente e il secondo al di sotto della chioma; Caramel Babylights : semplicemente, trattasi di riflessi luminosi, color caramello , soprattutto per coloro che hanno una base medio-scura;

: semplicemente, , soprattutto per coloro che hanno una base medio-scura; Capelli rossi : una cromia sempre più richiesta e amata . Anche in questo frangente le nuances sono le più varie;

: . Anche in questo frangente le nuances sono le più varie; Strawberry Blonde: il cosiddetto ‘biondo fragola’ che vira sui riflessi caldi, dal ramato al rosato.

Sensuali, intriganti e pazzerelli, diversi i modelli da provare per una chioma glamour che non passerà certamente inosservata.