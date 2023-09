Capelli, i tagli più richiesti di questo autunno: 5 look imperdibili

Come rinnovare i capelli in autunno? Ecco i 5 tagli più trendy da replicare assolutamente, subito dopo il rientro dalle vacanze.

Settembre è considerato da molti il mese della rinascita e del cambiamento. Dopo le vacanze, si ritorna al lavoro o a scuola, per una nuova avventura. È quel periodo in cui si decide di non procrastinare più, rimandando fino a quel momento impegni, ora da assolvere. Tempo di agire nonché dare un bel taglio al vecchio per lasciare spazio al nuovo: a questo proposito perché non cominciare con una nuova acconciatura? D’altronde, si sa, anche un refresh del proprio look può apportare notevoli benefici all’umore e all’autostima, riprendendo la routine con grande energia.

A questo punto, si vogliano consigliare 5 proposte hair-cut imperdibili, già richiestissime. Rientrano nelle tendenze 2023, pronte per essere replicate. La parola d’ordine è osare e lasciarsi andare, optando per tagli diversi, freschi e sbarazzini oppure da vere dive di Hollywood. Probabilmente si avrà già avuto l’occasione di ammirarli durante le ultime sfilate alle Fashion Week e rimanerne affascinati – per l’eleganza o l’originalità – per cui ci si lanci senza timore, al fine di rinnovare il proprio stile a colpi di spazzola.

Capelli, come rinnovare il proprio look? Ecco i 5 tagli più richiesti, da provare

Durante l’estate, solitamente, i capelli sono messi a dura prova. Salsedine, cloro e sole, un’ardua sfida rimetterli in sesto. Giungono in soccorso i prodotti più disparati, dal balsamo alle maschere nutrienti, da applicare alle lunghezze, in genere più secche e sfibrate. Una seduta dal parrucchiere sarebbe l’ideale proprio per un servizio completo, così rinvigorendoli. Shampoo, taglio e piega, vi è l’imbarazzo della scelta in merito, soprattutto, a quale acconciatura optare per l’occasione, lasciandosi anche ispirare dal mood del momento.

A questo proposito, ecco i 5 tagli più glamour e di tendenza dell’ultimo periodo che caratterizzeranno i prossimi mesi. Bellezza e varietà, ce n’è per tutti i gusti, per cui ecco quelli assolutamente imperdibili:

Butterfly Cut : il cosiddetto ‘taglio a farfalla’ è costituito da onde morbide, particolarmente scalate – soprattutto le ciocche anteriori. Si richiede una messa in piega soft e voluminosa ;

: il cosiddetto ‘taglio a farfalla’ è costituito da – soprattutto le ciocche anteriori. ; Caschetto all’Italiana : acconciatura versatile e tra le più favorite per i capelli corti, si caratterizza per un taglio fino al mento , adattabile per uno stile liscio, mosso o riccio, data da una vaporosità leggera ;

: acconciatura versatile e tra le più favorite per i capelli corti, si caratterizza per , adattabile per uno stile liscio, mosso o riccio, ; Choppy Layers : anche in questo caso si richiede una scalatura grossolana, al fine di lasciare le ciocche ben distanziate , mantenendo un certo movimento di linee;

: anche in questo caso si richiede , mantenendo un certo movimento di linee; Retrò Cut : tre segni distintivi che rendono questo look molto femminile ed elegante ovvero una chioma lunga, onde morbide e cotonatura per conferire volume alla radice, l’effetto retrò è assicurato;

: tre segni distintivi che rendono questo look molto femminile ed elegante ovvero per conferire volume alla radice, l’effetto retrò è assicurato; Bob ondulato: un’altra tra le acconciature più richieste, essa è costituita da un taglio corto ma ondulato, dato da uno styling vaporoso e riga laterale, in questo caso.

Le più amate dalle celebrità, impossibile resistere a questi meravigliosi trend, potendo così provare quel brivido di popolarità, come una vera star in passerella.