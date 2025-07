Il ritorno del wet hair look, i capelli di tendenza che vorrai sfoggiare per tutta l’estate

Il wet hair look è tornato tra le tendenze estive, ma come realizzarlo in poche mosse? Non perdere il nostro tutorial

Tra gli hairstyling dell’estate più in voga non passa inosservato l’effetto bagnato. I wet hair sono tornati di tendenza, si tratta di un’acconciatura versatile che può essere sfoggiata in qualsiasi occasione. Perfetta su un look casual così come su un look più elegante, per poter replicare il trend della stagione avrai bisogno di pochi strumenti.

Che tu abbia i capelli corti o lunghi non fa differenza, il wet hair infatti è un trend che si adatta a qualsiasi tipologia di chioma. Puoi adattare l’effetto bagnato anche su una piega mossa o riccia, l’acconciatura risulterà molto più voluminosa e appariscente.

Capelli effetto bagnato, come replicare la tendenza del momento

Per poter ricreare i capelli effetto bagnato, ovvero il famoso wet hair look, è doveroso seguire determinati passaggi. Ecco, quindi, come poter realizzare in poche e semplici mosse il trend del momento.

Qui trovi la guida completa per realizzare un wet hair proprio come quello delle influencer e delle modelle. Come prima cosa ti consigliamo di rimediare i prodotti che ti serviranno per la realizzazione del trend più in voga dell’estate.

Rimedia, quindi, un gel a tenuta forte di qualità, così da fissare l’acconciatura e ottenere l’effetto finale desiderato. Non abusarne, altrimenti il rischio è di sfoggiare una chioma appiccicosa e appesantita. Come tocco finale non potrà mancare uno spray lucidante.

Gli step da seguire sono semplicissimi:

lava i capelli con shampoo e conditioner ;

; applica sulla chioma inumidita uno spray termo-protettore , quindi asciuga con il phon così da togliere l’acqua in eccesso;

, quindi asciuga con il phon così da togliere l’acqua in eccesso; lascia i capelli leggermente inumiditi , non dovranno risultare completamente asciutti;

, non dovranno risultare completamente asciutti; prendi il gel in abbondanza, quindi applicalo dalle radici alle punte;

in abbondanza, quindi applicalo dalle radici alle punte; con un pettine a denti larghi dovrai distribuire il prodotto su tutta la chioma;

dovrai distribuire il prodotto su tutta la chioma; applica un finish lucidante così da ottenere un effetto ancora più chic.

Il modo in cui decidi di pettinare i capelli farà la differenza. Se desideri un look più ordinato, opta per la classica pettinata all’indietro; per un look più sbarazzino, crea movimento con l’aiuto delle mani.

Una volta sfoggiato il tuo look, dovrai rimuoverlo prima di andare a dormire, altrimenti i capelli ti risulteranno troppo pesanti. Effettua nuovamente uno shampoo, purché sia delicato, e asciuga completamente i capelli con il phon.

