Caos a La Promessa: viene licenziata e scompare nel nulla (spoiler Spagna)

Tra la miriade di soap turche che ormai affollano i palinsesti Mediaset ce n’è una spagnola che appassiona il pubblico come il primo giorno. È La Promessa ed è un vero appuntamento fisso per i telespettatori di Rete4, che dovranno prepararsi a clamorosi cambiamenti nelle prossime puntate. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna rivelano che ci sarà una grande rivoluzione nella tenuta dei De Lujan.

Dopo la morte di Jana Exposito e il conseguente arresto di Cruz, accusata di omicidio, per un’altra protagonista assoluta della serie arriveranno tempi bui. Gli spoiler anticipano che, dopo essere stata licenziata improvvisamente ( e con ogni probabilità ingiustamente) la donna farà perdere le tracce di sé. Nessuna saprà dove si trova e se ritornerà in scena, in seguito tutti i dettagli.

La Promessa, gli spoiler delle puntate spagnole: licenziata in tronco, poi fa perdere le tracce

I misteri, al palazzo La Promessa, non mancano mai, soprattutto dopo la morte improvvisa di Jana. L’ex cameriera e moglie di Manuel è stata trovata morta all’interno di una stanza della tenuta ma non è ancora chiara la dinamica del decesso. Nonostante sia stata incolpata la marchesa Cruz, dietro la scomparsa della Exposito potrebbe nascondersi molto altro. Nel frattempo, guai in arrivo anche per la perfida Petra Arcos, che di Cruz è sempre stata il braccio destro.

Le anticipazioni annunciano il licenziamento della governante: sarà Romulo a comunicarle la decisione, che partirà da Catalina. Il motivo è ben preciso: tutto nascerà dalle accuse di Maria, che indicherà Petra come responsabile della scomunica di padre Samuel. La de Lujan non ci penserà due volte e licenzierà in tronco la storica governante, che riceverà un colpo durissimo, dopo tanti anni di servizio alla tenuta.

La situazione si farà ancora più intricata quando padre Samuel apparirà estremamente a disagio davanti all’addio di Petra: in modo del tutto inaspettato, il prete difenderà Petra dalle accuse di Maria Fernandez, che invece continuerà a ritenere la Arcos la mandante della scomunica. Padre Manuel si sentirà tremendamente in colpa anche perché, dopo l’accaduto, Petra sparirà nel nulla.

La governante, ferita e sconvolta per quanto successo, lascerà la tenuta La Promessa senza riferire alcuna informazione circa la sua partenza. Addio definitivo o la storica dama di compagnia di Cruz Ezquerdo tornerà presto in scena? Quel che è certo è che la perdite del lavoro segnerà una svolta storica nella vita della Arcos e cambierà gli equilibri nel lussuoso palazzo dei marchesi.