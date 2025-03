Per il pranzo di oggi puoi preparare dei cannelloni in meno di 5 minuti

In poco tempo puoi preparare dei cannelloni ripieni di ricotta e prosciutto. Scopri come fare!

Vuoi stupire la famiglia con un pranzo fatto in casa coi fiocchi? Prepara questi cannelloni di ricotta e prosciutto, farai un figurone! Il procedimento è molto veloce, dovrai farcire i cannelloni con un ripieno che preparerai in meno di 5 minuti.

Puoi sbizzarrirti con la scelta degli ingredienti e arricchire i cannelloni a tuo gusto e piacere. Ad esempio, potresti aggiungere delle verdure come le zucchine o gli spinaci.

Per quanto riguarda il condimento, invece, puoi optare per il classico sugo di pomodoro o scegliere di servirli in tavola accompagnati da una deliziosa besciamella.

Come preparare i cannelloni di ricotta e prosciutto

Per poter preparare i cannelloni di ricotta e prosciutto puoi preparare la pasta da zero con l’aiuto della macchinetta professionale oppure rimediare delle classiche sfoglie fresche che solitamente utilizzi per la preparazione della lasagna.

Nei supermercati, in realtà, trovi anche dei cannelloni all’uovo secchi pronti da farcire, a meno che tu non abbia una sac a poche, ti sconsigliamo di utilizzarli.

Ingredienti

200 gr di sfoglia per lasagne/cannelloni secchi

300 gr di ricotta

200 gr di prosciutto cotto

1 pizzico di origano

1 pizzico di sale

500 ml di besciamella

80 gr di parmigiano grattugiato

Procedimento

La prima cosa da fare è prendere la ricotta e lasciarla scolare per qualche minuto. Nel frattempo sminuzza il prosciutto cotto. Unisci la ricotta e il prosciutto cotto all’interno di una ciotola, poi insaporisci con origano e sale. Metti in frigorifero. Prepara la besciamella: in un pentolino unisci tutti gli ingredienti, amalgama fino a ottenere una consistenza densa e cremosa. Per gli ingredienti nel dettaglio e il procedimento da seguire passo dopo passo, non perdere la nostra ricetta della besciamella veloce! Prendi una sfoglia e farciscila con il ripieno che hai preparato in precedenza, poi arrotolala su se stessa e posizionala su una teglia con fondo ricoperto da un po’ di besciamella. Continua in questo modo fino a terminare tutti gli ingredienti. Versa sulla superficie dei cannelloni la besciamella. Spolvera un po’ di parmigiano grattugiato e inforna a 200 gradi per circa 20 minuti. Tira fuori i cannelloni ripieni di prosciutto e ricotta, lascia intiepidire per qualche minuto, poi porta in tavola!

Per la versione al pomodoro, prepara in anticipo il sugo aromatizzato al basilico!

Se ti dovesse avanzare della ricotta potresti stupire la famiglia con un dolce fatto in casa. Scopri le nostre ricette veloci da provare con la ricotta per un dessert coi fiocchi!