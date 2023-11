Cannelloni di Natale: perché non farli con salsiccia e funghi? Deliziosi è dir poco

I cannelloni con salsiccia e funghi sono un primo piatto delizioso e ricco di gusto, perfetto per le occasioni importanti come il Natale

I cannelloni sono uno dei piatti più richiesti durante occasioni speciali e festività: ne esistono tantissime varianti, tra cui quella gustosissimo con salsiccia e funghi. La preparazione di questa deliziosa ricetta di cucina non risulta assolutamente complicata da fare e riuscirà a ingolosire anche i palati più difficili, dai più piccoli agli adulti.

Si tratta di un grande classico presente duranti i pranzi o cene importanti, sicuramente ricco e abbondante ma in grado di mettere d’accordo tutti, grazie a un ripieno succulento. La combinazione di salsiccia e funghi evoca molto l’inverno, e abbinati a una cremosa besciamella si ottiene una squisitezza assoluta.

Cannelloni funghi e salsiccia: la ricetta del gustoso primo piatto

La festività del Natale si avvicina e già s’inizia a pensare al menù da proporre a tavola: tra i grandi classici delle famiglie ci sono sicuramente i cannelloni, che si prestano a numerose varianti, come quella con funghi e salsiccia. E’ infatti un primo piatto piatto dal sapore avvolgente e delicato, ma allo stesso tempo ricco di sapore. Si può scegliere sia di realizzare la pasta all’uovo fatta in casa, sia di acquistare quelli secchi che si trovano facilmente in commercio o utilizzare la sfoglia delle lasagne.

Gli ingredienti per i cannelloni:

pasta all’uovo 250 g (o cannelloni secchi)

Per la besciamella:

latte fresco intero 300 g

farina 00 20 g

burro 20 g

noce moscata q.b

sale q.b.

pepe q.b.

Per il ripieno:

salsiccia 400 g

vino bianco 100 g

funghi champignon 500 g

olio d’oliva extravergine 3 cucchiai

trito di cipolla, sedano e carota 120 g

aglio 1 spicchio

timo 1 rametto

prezzemolo a piacere

formaggio grattugiato 60 g

sale q.b.

pepe q.b.

Per il condimento:

taleggio 150 g

Per preparare i cannelloni salsiccia e funghi, realizza la pasta all’uovo oppure acquista i cannelloni secchi già in commercio. Monda i funghi champignon e sminuzzali finemente. In una padella versa l’olio e unisci il trito di sedano, carota, cipolla e aglio, fai rosolare per una decina di minuti e unisci il timo. Aggiungi la salsiccia sbriciolata, sfuma con il vino e aggiungi i pioppini; fai cuocere per circa 10 minuti, poi aggiusta di sale e pepe, unisci il prezzemolo tritato e fai raffreddare. Una volta freddo, travasa il condimento in una ciotola e unisci al composto il formaggio grattugiato. Passa ora alla besciamella: in un tegame fai sciogliere il burro e unisci la farina. Fai rosolare per qualche minuto, versa il latte e mescola finché la besciamella si sarà leggermente addensata. Unisci sale, pepe, noce moscata e spegni il fuoco e copri con un coperchio.

Lessa i rettangoli di pasta per 1 minuto in acqua bollente salata, a cui bisogna aggiungere un cucchiaio di olio per non farli attaccare. Scolali e stendili su un piano oliato, per mantenerli umidi durante la preparazione dei cannelloni. Comincia a riempirli uno per volta con un po’ di composto di salsiccia e funghi. Ungi leggermente il fondo di una teglia, quindi spalma sul fondo un velo di besciamella. Versa la besciamella sui cannelloni, unisci ora il taleggio a pezzetti, il formaggio grattugiato e inforna in forno statico preriscaldato a 180° per circa 30 minuti, fin quando la superficie non sarà bella dorata. Sfornate e lasciate intiepidire e rassodare qualche minuto prima di servire.