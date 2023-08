Camminare sul pelo dell’acqua non sarà più impossibile: in questo lago tutto è magico ma in pochi lo conoscono

Situato tra la Giordania e Israele, questo lago è uno dei punti più bassi della Terra, a più di 300 metri sotto il livello del mare.

Qui l’acqua è nota per la sua alta concentrazione di sale e minerali, che lo rende una destinazione popolare per il turismo della salute e del benessere. L’acqua è così densa che è quasi impossibile per i nuotatori affondare e i visitatori possono facilmente galleggiare in superficie. Anche l’area che lo circonda è ricca di storia e cultura, con molti siti antichi e punti di riferimento religiosi nelle vicinanze.

Camminare sull’acqua? Qui si può

Come ha fatto questo lago a diventare così salato? Dopo essere stato separato dal Mar Mediterraneo, il livello dell’acqua si è ritirato, e ha lasciato dietro di sé acqua molto più salata. Inoltre, l’unica fonte d’acqua rimasta è il fiume Giordano che invia sia acqua che acqua sedimentata. Dopo che il sedimento si è depositato, il contenuto di sale del lago aumenta ancora di più. Non c’è nessun posto dove l’acqua possa andare una volta che ha raggiunto questo vicolo cieco.

Per questo motivo, galleggiarci è un’esperienza incredibile. Trattandosi di acqua salata, ti garantirà di poter galleggiare senza alcuno sforzo, grazie all’elevato volume di sale e altri minerali nell’acqua. L’acqua salata non è sempre buona per animali e piante. Sappiamo che molti animali e piante sopravvivono felicemente nell’oceano. Tuttavia, il lago è nove volte più salato dell’oceano!

Quella quantità di sale impedisce agli animali e alle piante di sopravvivere. Quindi il motivo per cui è stato chiamato il Mar Morto è per la sua mancanza di organismi viventi. Anche se gli animali e le piante non possono vivere nel Mar Morto, è possibile che gli esseri umani entrino in acqua. Le persone possono provare a nuotarci dentro, ma potrebbero avere qualche problema. Con l’alto contenuto di sale, la cosa più semplice da fare in quest’acqua è semplicemente galleggiare.

Questo perché la salsedine dell’acqua costringe il corpo a galleggiare in superficie. Pertanto, è semplicemente impossibile affondare. E anche se tenti di scalciare e nuotare, scoprirai che i tuoi piedi sono spinti verso l’alto. Quindi la cosa migliore da fare qui è sedersi e rilassarsi!

Il contenuto di sale è così alto che rende l’acqua incredibilmente pesante, permettendo alle persone di galleggiare senza sforzo sulla superficie. È un’attività turistica popolare che molte persone trovano sia rilassante che terapeutica. Tuttavia, è importante notare che l’acqua può essere piuttosto aggressiva sulla pelle e sugli occhi, quindi si consiglia di prendere precauzioni come evitare che l’acqua entri negli occhi e risciacquare accuratamente dopo il bagno.

Il Mar Morto sta affrontando sfide ambientali significative, tra cui il restringimento dovuto alla deviazione dell’acqua e all’inquinamento, quindi sono in corso sforzi per proteggere e preservare questa meraviglia naturale unica, che vede sempre maggiori risalite da parte del sale, che vanno a formare delle vere e proprie strade.