Calamarata con pesto homemade di ricotta e noci: un primo sublime perfetto anche a dieta

Calamarata con ricotta e noci. Un primo piatto da leccarsi i baffi, semplice, facilissimo da realizzare, con ingredienti sani e gustosi.

Immaginate di aver all’improvviso ospiti a casa per cena e di dover preparare un primo piatto d’impatto ma anche veloce nella realizzazione. Non temete, ecco la soluzione. Che ne direste di una bella Calamarata alla Ricotta e Noci? Un’autentica esplosione di gusto pronta in soli 15 Minuti.

É una pietanza perfetta perché incarna l’essenza della tradizione italiana. É un primo che gode di un sublime livello di cremosità che unisce la bontà unica della pasta alla delicatezza della ricotta e al sapore deciso delle noci. Il condimento, inoltre, non necessita di alcuna forma di cottura. Si tratta di una sorta di pesto che soddisferà anche i palati più esigenti. La ricetta viene direttamente dalla maestria della food blogger pugliese Floriana Bellino, nota su Instagram grazie alla pagina aspirante_nutrizionista.

Ciò che renderà unica la ricetta sarà la scelta della qualità degli ingredienti. Suggeriamo l’utilizzo di una ricotta fresca di latteria e di un olio extravergine d’oliva di alta qualità.

Calamarata con pesto di ricotta e noci: ricetta semplice ma dal gusto impeccabile

Scopriamo quali sono gli ingredienti essenziali per la nostra Calamarata:

– Pasta (80-100 gr)

– Sale q.b.

– Ricotta vaccina (100 gr)

– Noci (6)

– Olio extravergine d’oliva q.b.

– Pepe q.b.

– Noce moscata q.b.

Fate bollire l’acqua e aggiungete il sale, quindi mettete in cottura la pasta. Nel frattempo dedicatevi alla preparazione del pesto. In un mixer mettete insieme la ricotta, quattro delle sei noci (le ultime due serviranno da guarnizione), olio EVO, pepe e noce moscata). Azionate lo strumento per amalgamare il tutto e creare un condimento da leccarsi i baffi. Se è il caso, allungate il pesto con un mestolino di acqua di cottura.

Date spazio alla vostra fantasia e permettetevi di mettere in atto delle varianti personalizzate. Potreste, ad esempio, arricchire il pesto con spezie o erbe aromatiche a piacimento. Il basilico si sposa perfettamente on questo piatto ma, se amate il gusto concreto della ricotta, fatene a meno.

Sbizzarritevi anche con la qualità delle noci. Oltre alle classiche vanno bene anche le pecan o le noci di macadamia. Si può sostituire la ricotta con un altro formaggio fresco come la robiola o il caprino.

Se dovesse avanzare del pesto, potrete conservarlo in frigo per pochi giorni in un contenitore ermetico; ricordate di aggiungere un sottile strato d’olio d’oliva in superficie per prevenire l’ossidazione.

Pure la scelta della pasta è facoltativa; sarebbe opportuno un taglio corto come penne, rigatoni o fusilli, ottimi per trattenere bene il condimento.