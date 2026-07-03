Caffè: quanti se ne possono bere e chi dovrebbe evitarli

Il caffè è una delle bevande più amate e consumate al mondo, ma non tutti possono assumerlo nelle stesse quantità: conoscere i benefici, i limiti consigliati e le situazioni in cui è meglio evitarlo aiuta a fare una scelta più consapevole. Per molte persone rappresenta un appuntamento quotidiano irrinunciabile, un momento di pausa o il modo migliore per iniziare la giornata. Il consumo di caffè, però, non è uguale per tutti e può avere effetti differenti a seconda delle caratteristiche individuali, dello stato di salute e delle quantità assunte. La caffeina, principale sostanza attiva contenuta nella bevanda, è infatti in grado di influenzare il sistema nervoso e numerose funzioni dell’organismo. Secondo quanto riportato dagli specialisti di Humanitas San Pio X, …

Il caffè è una delle bevande più amate e consumate al mondo, ma non tutti possono assumerlo nelle stesse quantità: conoscere i benefici, i limiti consigliati e le situazioni in cui è meglio evitarlo aiuta a fare una scelta più consapevole.

Per molte persone rappresenta un appuntamento quotidiano irrinunciabile, un momento di pausa o il modo migliore per iniziare la giornata. Il consumo di caffè, però, non è uguale per tutti e può avere effetti differenti a seconda delle caratteristiche individuali, dello stato di salute e delle quantità assunte. La caffeina, principale sostanza attiva contenuta nella bevanda, è infatti in grado di influenzare il sistema nervoso e numerose funzioni dell’organismo.

Secondo quanto riportato dagli specialisti di Humanitas San Pio X, il caffè può offrire diversi benefici se consumato con moderazione, ma è importante rispettare i limiti consigliati e fare attenzione ad alcune condizioni nelle quali il suo consumo dovrebbe essere ridotto o evitato. Anche l’orario in cui viene bevuto e la sensibilità personale alla caffeina possono incidere sugli effetti percepiti.

Perché il caffè può essere un alleato della salute

La caffeina è nota soprattutto per la sua capacità di aumentare temporaneamente lo stato di vigilanza, migliorando attenzione e concentrazione. Oltre a questo effetto, il caffè contiene naturalmente numerose sostanze bioattive, tra cui polifenoli e composti antiossidanti, che sono oggetto di numerosi studi scientifici. Consumato nelle quantità raccomandate, il caffè può inserirsi senza particolari problemi in uno stile di vita sano, soprattutto se non viene accompagnato da un eccesso di zucchero o panna.

Secondo gli esperti, per la maggior parte degli adulti sani l’assunzione di circa 400 milligrammi di caffeina al giorno è considerata generalmente sicura. Si tratta di una quantità che corrisponde, indicativamente, a tre o quattro tazzine di espresso, anche se il contenuto di caffeina può variare in base alla miscela utilizzata, alla preparazione e alle dimensioni della bevanda. Proprio per questo motivo non esiste un numero valido in assoluto per tutti: alcune persone possono avvertire effetti anche dopo una sola tazzina, mentre altre tollerano quantità maggiori senza particolari disturbi.

Quando è meglio limitarlo o evitarlo del tutto

Esistono situazioni nelle quali è opportuno prestare maggiore attenzione. Le persone particolarmente sensibili alla caffeina possono manifestare insonnia, agitazione, nervosismo, tachicardia o tremori anche dopo dosi contenute. In questi casi può essere utile ridurre il numero di caffè assunti durante la giornata oppure scegliere prodotti decaffeinati, sempre confrontandosi con il proprio medico se i sintomi persistono.

Secondo gli specialisti, anche le donne in gravidanza dovrebbero limitare il consumo di caffeina, rispettando le indicazioni del proprio medico, così come chi soffre di alcune patologie cardiovascolari, disturbi del ritmo cardiaco, problemi gastrointestinali come il reflusso gastroesofageo o particolari condizioni cliniche che possono essere influenzate dalla caffeina. Inoltre, bere il caffè nelle ore serali può compromettere la qualità del sonno, soprattutto nei soggetti più sensibili. Per questo motivo è importante valutare non solo quante tazzine si consumano durante la giornata, ma anche quando vengono assunte, ricordando che la moderazione resta il criterio più indicato per beneficiare delle proprietà della bevanda senza esporsi a effetti indesiderati.